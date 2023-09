Pohorski upor proti vetrnicam

V nadaljevanju preberite:

Na začetku letošnjega avgusta je začel veljati zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki, med drugim, na stežaj odpira vrata tudi umeščanju vetrnih elektrarn na Pohorje. Poteka že integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za 35 vetrnih elektrarn na območju Areha in Treh Kraljev. V občinah in civilni pobudi proti vetrnicam se bojijo, da se bo postopek končal po zakonu, ki lokalnim skupnostim odvzema pomemben glas pri odločanju o posegih v prostor na tem področju.

Kot pravijo v civilni iniciativi Za Pohorje brez vetrnih elektrarn, so gozdovi Pohorja pljuča za več kot 300.000 okoliških prebivalcev. Z gradnjo načrtovanih vetrnih elektrarn in dostopne poti bi uničili stoletne pohorske gozdove, ki dajejo kisik, čistijo zrak, zadržujejo prst in ščitijo pred plazovi, akumulirajo vodo in s tem zagotavljajo dragocene vire pitne vode, blažijo klimatske ekstreme in zadržujejo vetrove.