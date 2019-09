Poklic, ki vam omogoča delo v vrhunskih podjetjih, od doma ali pa kar s sanjske plaže

Če se odločite za informatiko, vam ne bo zmanjkalo ponudb za delo. Foto: George Doyle

Kot informatik boste lahko delali že ob študiju. Foto: Nicoelnino Getty Images/istockphoto

Poklic informatika omogoča veliko svobode in fleksibilnosti. Foto: Internet

Znanje o informatiki lahko združite z drugimi področji. Foto: Zsolt Nyulaszi

Govorimo o poklicu informatika. To je glavni akter v računalniški revoluciji, ki prevzema sodobni svet.Razkrivamo vam pet dejstev, zakaj je odločitev za študij informatike ena najboljših v vašem življenju.Ni področja, ki ne bi temeljilo na učinkoviti računalniški podpori. Digitalna doba potrebuje spretne in prilagodljive informatike in zato so iskani v vseh podjetjih – ne glede na področje dela.Če se boste odločili za študij informatike, se boste že med študijem srečevali s kadrovskimi delavci zaposlitvenih agencij in podjetij, ki zagrizeno iščejo bodoče diplomante informatike. Vsekakor je na trgu dela povpraševanje po informatikih veliko večje od ponudbe. Torej boste vi tisti, ki boste prejemali ponudbe za delo od delodajalca in ne obratno. Odlično, kajne!?Kot študent informatike boste preprosto dobili tudi kadrovsko štipendijo. Za številna podjetja je finančno podpiranje študentov informatike v zameno za poznejšo zaposlitev edini in najbolj učinkoviti način, da si zagotovijo kader, ki ga nujno potrebujejo. Zraven spada tudi zagotovljena obvezna študijska praksa, ki je temu primerno plačana, saj se uvajate in specializirate za bodoče delo. Na študentskih servisih je tudi sicer polno ponudb za študente informatike, urne postavke pa so daleč nad povprečjem za študentsko delo.Po diplomi in nekaj delovnih izkušnjah boste za podjetje neprecenljivi in vas nikakor ne bodo želeli izgubiti. Temu primerna bo tudi plača, pri čemer boste imeli vedno zadnjo besedo.Ste človek, ki ga privlačijo neznane države, raznolikost narodov in pokrajin? Se vam zdi življenje prekratko, da bi ga preživeli le na enem mestu in v eni državi? Tudi če si želite v tujino samo zaradi boljšega zaslužka, potem je poklic informatika idealen za vas.Za delo na tem področju ne potrebujete znanja jezika države, kjer bi si želeli živeti, ampak le znanje angleščine, ki je tudi uradni jezik programerjev in informatikov. Največ tujih strokovnjakov s področja informacijske tehnologije pa sicer na letni ravni zaposli Irska, kjer ima svoj sedež mednarodno podjetje Google.Nekateri ljudje cenijo dneve, ko lahko zjutraj poležavajo v postelji in odidejo na delo takrat, ko želijo. Drugim sanjska zaposlitev pomeni delo v trenirki, na domačem balkonu, ob dišeči kavi. Ni jih malo, ki bi si želeli fleksibilno zaposlitev, kjer si lahko vzamejo več kot povprečna dva tedna neprekinjenega dopusta, da lahko obiščejo države zunaj Evrope.Če ste zaposleni kot informatik, si brez težav najdete delodajalca, ki od vas ne zahteva, da ste vsak dan ob točno določenih urah na delovnem mestu (torej v pisarni podjetja), ampak delavcu dovoli, da občasno dela od doma ali iz oddaljene destinacije. Vse, kar v svetu informatike šteje, je kakovostno in pravočasno opravljeno delo. Za to pa ne potrebujete pisarne, ampak le prenosni računalnik in internet. Poklica, ki vam daje več osebne svobode in fleksibilnosti, kot je poklic informatika, ne boste našli.Poklic informatika lahko enostavno združite s svojimi drugimi zanimanji in hobiji. Vas zanima medicina? Zaposlite se v zdravstvu ali farmaciji. Ste navdušeni nad letali in hitrimi avtomobili? Letalska in avtomobilska industrija brez informatikov ne zmore in so pomemben del razvoja. Možnosti je nešteto. Lahko pa si preprosto odprete lastno podjetje in delate za različne naročnike pri različnih projektih.Srednja, višja in visoka šola B2 vam ponuja ŠTUDIJ INFORMATIKE na več stopnjah.Kakovostni predavatelji in skrbno pripravljeni študijski programi vas bodo usposobili za obvladovanje inovativnih tehnologij, načrtovanje in projektiranje informacijskih sistemov, izvajanje skrbništva programske in strojne opreme, uporabo programskih orodij, varovanje informacij in računalniških sistemov ter za oblikovanje spletnih strani. Pridobili boste uporabno znanje za delo pri IT-projektih in spoznali elektronsko poslovanje.Pridobljeno znanje vam bo omogočilo uspešno načrtovanje, razvijanje in uvajanje celovitih programskih rešitev za podjetja in posameznike.