Poklic, ki zahteva srce, razum in odgovornost

V nadaljevanju preberite:

Delovni dan pravosodnega policista se praviloma začne zgodaj, malo pred šesto zjutraj, pojasni pravosodni policist Matic Mlakar z oddelka za varnost. »To je odvisno od dela, ki ga opravljamo; nekateri so na zaprtem oddelku, drugi na polodprtem oziroma odprtem, nekateri so pristojni za spremstva, tretji za nadzor nad obiski ali delovanje varnostnonadzornega centra.« Ne glede na funkcijo je skupni imenovalec vseh nalog – varnost, odgovornost in spoštljiv odnos.