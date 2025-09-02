Ravnatelji opozarjajo na enake možnosti za vse

V nadaljevanju preberite:

Dijaki, ki so včeraj vstopili v prvi letnik srednjih strokovnih šol, so zadnja generacija, ki bo za vstop na večino univerzitetnih študijskih programov lahko opravila tako imenovani peti predmet. To pomeni, da bodo opravili poklicno maturo in en predmet splošne mature. Letošnje devetošolce, ki se bodo po srednji strokovni šoli odločili za univerzitetni študij, pa leta 2031 kot vstopnica čakajo trije izpiti splošne mature, in sicer iz slovenščine, matematike in tujega jezika.