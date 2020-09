Poklon lepoti, znanju in tradiciji

Izvorna kobilarna lipicanske pasme konj, praznuje 440 let. Jutri bo gala predstava šole klasičnega jahanja.

Lipicanci v preteklih stoletjih niso bili nujno beli, postopoma pa so začeli odbirati živali, ki so se skotile temne barve in so s staranjem osivele. FOTO: Matej Družnik/Delo