Poklukar in Salvini gledata na zunanje meje EU

Helsinki

Notranja ministra Slovenije in Italije se bosta v kratkem spet sestala. FOTO: MNZ

- Slovenski notranji ministerin njegov italijanski kolegase strinjata, da migracijske težave ne predstavlja meja med Slovenijo in Italijo, pač pa zunanja meja EU. Trenutne razmere na slovensko-italijanski meji pa ne morejo biti vzrok za morebitno zaprtje meje, poudarja Poklukar.Notranja ministra sta se ob robu neformalnega zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Helsinkih srečala v sredo pozno zvečer. Poklukar in Salvini sta bila enotna, da bo treba zunanje meje EU še bolje zaščititi. Za ta namen, poudarjajo na ministrstvu za notranje zadeve, sta državi pripravljeni pomagati Hrvaški, če bi ta ocenila, da potrebuje zunanjo pomoč. »Minister Poklukar je omenil tudi morebitno napotitev agencije Frontex na mejo z Bosno in Hercegovino.«Slovenski notranji minister je opozoril, da Italiji ni treba zapirati notranje meje, saj bi po njegovem vsakršno zaostrovanje režima pomenilo »močan poseg v vsakodnevno življenje ljudi ob meji, kar je treba presojati tudi v duhu zgodovinskih okoliščin«.Poklukar je Salviniju zagotovil, da Slovenija učinkovito varuje zunanjo schengensko mejo, in mu predstavil ukrepe, ki jih policija izvaja za ta namen. »Seznanil ga je tudi z relevantnimi statistikami in opozoril na situacijo v regiji Zahodnega Balkana.«Ministra se bosta v kratkem spet srečala in nadaljevala razpravo o možnih rešitvah za migracijsko situacijo v regiji in širše ter o sodelovanju na področju notranjih zadev med državama.