Poklukar odredil nadzor nad delom policije zaradi groženj

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na podlagi zakona o organiziranosti in delu v policiji ter pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije odredil izredni nadzor nad delom policije v zvezi s komentarjem, ki je bil 2. aprila 2024 objavljen na enem od spletnih portalov, da se bo na eni od slovenskih šol 10. aprila 2024 zgodilo streljanje.

»Namen nadzora je preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog in policijskih pooblastil na področju temeljnih dolžnosti policije za varovanje življenja in osebne varnosti ljudi ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih ravnanj. Prav tako se bosta preverili zakonitost in strokovnost aktivnosti policije na področju obveščanja javnosti,« so sporočili z ministrstva.

Po tem, ko se je na enem od spletnih portalov v komentarju pojavila grožnja, da se bo tudi na eni od slovenskih šol zgodil strelski napad, kakršnemu so bili pred kratkim priča v osnovni šoli na Finskem, so policisti šole pozvali k previdnostnim ukrepom, sami pa povečali prisotnost v okolici šol. Šole so uvedle različne ukrepe, pojavile so se kritike nad ravnanjem policije, med drugim, da šolam obvestilo policije ni bilo v pomoč, tako tudi starši niso vedeli kako ravnati, nekateri so otroke pustili doma. Pojavilo se je tudi vprašanje, kako lahko policija nadzira oziroma odkriva spletne uporabnike.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je pred dnevi ocenil, da sta bila obvestilo ravnateljem in odziv policije primerna, se je pa strinjal, da je treba komunikacijske protokole izboljšati. Danes so sporočili, da je odrejen nadzor.