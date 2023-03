Poklukar odredil notranjo revizijo izbire ponudnika za odstranjevanje ograje

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na današnji seji komisije za nadzor javnih financ napovedal, da bo še danes odredil notranjo revizijo postopka izbire ponudnika za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško. K temu so ministrstvo pozvali tudi člani komisije, niso pa podprli predloga NSi, naj k ukrepanju pozovejo računsko sodišče in KPK.

Današnjo sejo so zahtevali v NSi zaradi suma netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika za odstranjevanje ograje na meji s Hrvaško. Prepričani so, da so bila v postopku kršena načela transparentnosti in zagotavljanja konkurenčnosti vseh ponudnikov. Po besedah poslanca NSi Janeza Žaklja se pojavljajo utemeljeni pomisleki, da je bilo izbrano podjetje Minis, ki je ograjo tudi postavljalo, v privilegiranem položaju.

Notranje ministrstvo namreč v razpisni dokumentaciji ni objavilo poteka trase, kjer so postavljene tehnične ovire, zato so bili preostali ponudniki v neenakopravnem položaju, saj niso mogli pripraviti enako kakovostne ponudbe kot Minis. Pri tem je Žakelj spomnil, da je policija seznam parcel javno objavila 27 dni po tistem, ko je bilo javno naročilo že oddano Minisu.

Minis leta 2015 posel dobil brez javnega razpisa in brez potrebnih referenc

Po mnenju predlagateljev je bilo naročilo oddano v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, in sicer načel zagotavljanja konkurence, transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov, je izpostavil Žakelj. Poudaril je tudi, da je Minis posel za postavitev tehničnih ovir leta 2015 dobil brez javnega razpisa in brez potrebnih referenc.

Na te očitke se je odzvala zastopnica podjetja Minis Nina Bojović, ki je spomnila na begunski val 2015, zaradi česar je bilo treba začasne tehnične ovire postaviti čim hitreje. Minis, ki je ograjo postavljal brez armiranobetonskih stebrov, pač pa s temeljnimi vijaki, je tako lahko ta posel izvedel petkrat do desetkrat hitreje kot druga podjetja, kar je bila njihova prednost. Kar pa se tiče razpisa za odstranjevanje ograje, po njenih besedah Minis ni bil edino podjetje, ki je poznalo njeno traso. Tako je eno izmed podjetij, ki se je prijavilo na razpis, leta 2020 dobilo posel za vzdrževanje ograje, je dejala.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po njenih besedah se podjetje Minis uporablja za politično obračunavanje, ki so ga sprožila konkurenčna podjetja, »ki financirajo ene izmed strank, ki so danes v državnem zboru«. Po njenih besedah gre pri tem za gospodarski kriminal.

Domnevno financiranje političnih strank

Ti očitki so sprožili vprašanja med člani komisije, ki so želeli izvedeti konkretne informacije glede domnevnega financiranja političnih strank ter se spraševali, zakaj podjetje tega ni prijavilo pristojnim organom. Zastopnica podjetja je odgovorila, da so te sume že naznanili organom pregona, zaradi poteka preiskovalnih dejanj pa konkretnih informacij ni razkrila.

Naj vsi nadzorni mehanizmi pregledajo naročilo in ugotovijo, ali je bilo pravilno vodeno ali pa obstaja dvom o zakonitosti in transparentnosti postopka oddaje naročila Minisu, pa je dejal minister za notranje zadeve Poklukar. Minister, ki je na položaju šele dva tedna, glede transparentnosti posla, kot je dejal, še nima odgovorov, si pa pred podpisom pogodbe z Minisom – rok za to namreč še ni potekel – želi zagotovilo, da je bilo naročilo »čisto in zakonito«.

Če postopek ni bil zakonit in transparenten, bodo ukrepali

Zato bo še danes na ministrstvu odredil notranjo revizijo tega posla, ki naj ugotovi, ali je bilo naročilo pravilno vodeno. Če bi se potrdilo, da postopek ni bil zakonit in transparenten, pa bodo ustrezno ukrepali, je še napovedal. V nasprotnem primeru bodo pojasnili vse okoliščine postopka oddaje javnega naročila.

S tem so se strinjali tudi v koaliciji, kjer po besedah poslanca Svobode Lenarta Žavbija pozdravljajo ministrovo napoved o notranji reviziji. Tudi sami so predlagali sklep, s katerim komisija predlaga ministrstvu, naj opravi revizijo ter komisijo v 30 dneh obvesti o ugotovitvah.

Takšen sklep so člani komisije DZ za nadzor javnih financ tudi soglasno podprli, niso pa izglasovali predlaganih sklepov NSi. Z njimi bi računskemu sodišču predlagali izvedbo revizije omenjenega javnega naročila, Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pa uvedbo postopka zaradi suma korupcije pri izvedbi javnega naročila.