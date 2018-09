Poklukar: Policija pripravljena na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov južne meje

Prek Kolpe letos nezakonito 2400 migrantov

Minister za notranje zadevese je skupaj s predstavniki policije v Črnomlju danes sestal s predstavniki belokranjskih občin in lokalne skupnosti. Po pogovoru o problematiki nezakonitih migracij v Beli krajini je medijem povedal, da je policija pripravljena na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov južne meje.Poklukar je dejal, da policija sicer ob državni meji s Hrvaško svoje naloge opravlja v skladu s svojimi načrti, zakonito, strokovno in skladno s pooblastili. Policija je pripravljena tudi na morebitno okrepitev nezakonitih prehodov preko mejne reke Kolpe, stanje ob meji pa je za zdaj obvladljivo.Dodal je, da so se danes seznanili s težavami obmejnih prebivalcev ob nezakonitem prehajanju meje, prisotnim pa so odgovorili tudi na določena konkretna vprašanja glede varnosti, ograje na meji in težav, ki jih ta povzroča območnemu turizmu. Ob potrebi je Poklukar za najbolj izpostavljena mesta ob Kolpi napovedal tudi zaščito meje z dodatnimi tehničnimi ovirami oz. s panelnimi ograjami. Obmejna ograja kot potreben ukrep ob meji, ki ga je uvedla prejšnja vlada, še ostaja, je še dejal.Kot je povedala črnomaljska županja, dodatno ograjo že postavljajo na izpostavljenih mestih gorvodno od viniškega mlina. Sicer pa je ocenila, da so ministrova današnja zagotovila zavrnila različne dezinformacije in strah, ki se o migrantih širijo na območju črnomaljske občine in širše Bele krajine.Policija po njenih besedah stanje ob meji obvladuje. »Za zdaj je varnost zagotovljena in ni razlogov za preplah,« je še ocenila.Po podatkih Policijske uprave Novo mesto je Kolpo letos oz. do četrtka nezakonito prečkalo 2400 migrantov.