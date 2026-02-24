Pokojnine bodo verjetno še malenskost uskladili

Vse kaže, da bodo člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) na seji, ki bo v četrtek, na predlog vladnih predstavnikov odločali tudi o predlogu za izredno uskladitev pokojnin, da bi letošnji skupni dvig znašal 5 odstotkov. Za naklonjenost upokojencev, ki se tradicionalno najbolj številčno med vsemi starostnimi skupinami udeležujejo volitev, si prizadeva tudi opozicija s pobudo za ustavno presojo plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo iz pokojnin.

Svet Zpiza je na podlagi zakonsko določene formule, pri kateri se upošteva 50 odstotkov inflacije in 50 odstotkov rasti povprečne bruto plače, prejšnji teden določil, da bo letošnja redna uskladitev pokojnin 4,2-odstotna, kar je manj, kot se je predvidevalo po jesenskih napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Te so kazale na 5-odstotno valorizacijo, kar je Zpiz opredelil tudi v finančnem načrtu za letos. Povprečna rast cen življenjskih potrebščin je bila 2,4-odstotna, povprečna bruto plača pa se v zadnjem letu ni zvišala za 7,5 odstotka, kot se je načrtovalo, temveč za 5,9 odstotka.