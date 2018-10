Pokojnine naj se usklajujejo z gospodarsko rastjo

Predsednik Zdus Janez Sušnik je dejal, da koalicijska pogodba predvideva, da bo dodatno izredno usklajevanje pokojnin vezano na gospodarsko rast. FOTO: Jože Miklavc

Ljubljana – Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) je pripravila predloge za boljše pokojnine. Zavzemajo se za to, da se v skladu s sistemskim zakonom usklajujejo redno, v skladu s koalicijsko pogodbo pa tudi izredno, medtem ko naj se odmerni odstotek za določitev pokojnine postopoma dvigne na 63,5 odstotka.Kot je dejal, predsednik Zdusa, koalicijska pogodba predvideva, da bo dodatno izredno usklajevanje pokojnin vezano na gospodarsko rast. Pri gospodarski rasti več kot tri odstotke se bodo pokojnine usklajevale za odstotek, pri štiriodstotni gospodarski rasti za poldrugi odstotek in ob petodstotni rasti za dva odstotka, je navedeno v pogodbi.Potem ko so se najnižje neto pokojnine lani zvišale na 500 evrov, letos avgusta na 516, in jih zdaj prejema okrog 53.000 ljudi, si bodo na Zdusu prizadevali, da bi se ob gospodarski rasti in ustreznem usklajevanju pokojnin najnižje zvišale na 630 evrov do leta 2020. Sicer pa poudarjajo: Zahtevamo začetek izvajanja zavez iz koalicijske pogodbe. Sušnik je za Delo potrdil, da bodo po praznikih z zakonskimi spremembami obiskali predsednika vlade in poslanske skupine.