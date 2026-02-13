Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

Prihodnji torek bo svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) potrdil, kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin. Dan prej bodo znani dokončni podatki za točen izračun, po neuradnih ocenah pa kaže na 4,8-odstotni dvig. To bo prva valorizacija po novi formuli, z novim letom se je sicer že uveljavila peščica določil pokojninske reforme, jutri pa bo na mizi ekonomsko-socialnega sveta predlog posega vanjo, po katerem bi se prispevki normiranih samostojnih podjetnikov precej znižali, do česar imajo resne pomisleke tako resorna ministrstva kot sindikati in združenje upokojencev.