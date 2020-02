Pokojnine niso visoke, a rastejo

Boljše razmerje med zavarovanci in upokojenci

2940

evrov je bila najvišja pokojnina, izplačana januarja



Kako se gibljejo pokojnine

Ljubljana – Uživalcev pokojnin, starostnih in vseh drugih, je bilo po zadnjih podatkih Zpiza v januarju skoraj 624.000. Spremenilo se je tudi število prejemnikov 20- oziroma po novem 40-odstotne predčasne ali starostne pokojnine: v januarju jo je prejelo več kot deset tisoč ljudi.Če je bilo uživalcev 20-odstotne predčasne ali starostne pokojnine še decembra 11.728, je bilo januarja tistih, ki so še vedno pristali pri 20-odstotni predčasni pokojnini, le še 533, tistih, ki so pristali pri bistveno boljših pogojih, po katerih jim pripada 40-odstotna predčasna pokojnina, pa je bilo januarja 10.341. To je rezultat mini pokojninske reforme, po kateri od letos ljudem, ki dopolnijo 65 let in še naprej delajo, pripada 40-odstotna predčasna pokojnine (naslednja tri leta).Vseh uživalcev pokojnine je bilo januarja 623.921, torej več kot tisoč več, kot je bilo vseh skupaj decembra. Zvišuje se tudi povprečno število starostnih uživalcev pokojnine: medtem ko jih je bilo pred desetimi leti 368.615, jih je bilo lani 451.499, januarja letos pa so jih našteli 456.359; torej jih je bilo skoraj 90 tisoč več kot pred desetletjem.V zadnjih uspešnih gospodarskih letih je raslo tudi število zaposlenih. Če je bilo leta 2010 pri pravnih osebah zaposlenih 685.733 ljudi, jih je bilo lani že 749.191. Število vseh zaposlenih, torej tudi tistih, ki so zaposleni pri zasebnikih ali so sami zasebniki, kmetje in v drugih razmerjih, je še bolj »navdihujoče«, saj kaže, da je bilo decembra lani vseh zavarovancev skupaj 963.313, od tega na primer tudi dijakov in študentov več kot 19 tisoč. Še novembra je bilo vseh zavarovancev manj, nekaj več kot 962 tisoč, od tega dijakov in študentov dobrih 15 tisoč. Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnine se po letih krize prav tako spet izboljšuje: leta 2013 je bilo to razmerje 1,38, lani pa 1,55.Povprečna starostna pokojnina z dopolnjenimi najmanj 40 leti pokojninske dobe je januarja letos dosegla 856 evrov bruto ali blizu 849 evrov neto, kar je za evro več oziroma za evro manj kot decembra. Tovrstno pokojnino prejema 61 odstotkov moških in samo dobrih 10 odstotkov žensk. Seveda so vsote pri prejemnikih zelo različne, odvisno od pokojninske osnove. Tako je januarja moškim z dopolnjenimi 40 leti pokojninske dobe in najnižjo pokojninsko osnovo v mošnjo padlo le 509 evrov pokojnine, tistim z najvišjo pokojninsko osnovo (obakrat po ZPIZ-2) pa skoraj 2039 evrov. Ženske so v opisanih pogojih »premagale« moške: najnižja tovrstna starostna pokojnina za ženske je dosegla dobrih 553 evrov, najvišja pa kar 2213 evrov.Seveda bodo te številke že februarja spet drugačne, potem ko je svet Zpiza prejšnji teden sklenil, da se bodo pokojnine in drugi tovrstni prejemki od 1. januarja letos uskladili za 3,2 odstotka, izplačani pa bodo v tem mesecu. Torej bo za kakšno kavo več.