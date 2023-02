Pokojnine se bodo predvidoma zvišale za 5,2 odstotka

V nadaljevanju preberite:

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v četrtek potrdil redno letno uskladitev pokojnin, ki je namenjena ohranjanju njihove vrednosti in je po zakonu določena po formuli, da se pokojnine zvišajo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin. Okvirne projekcije kažejo, da bo dvig, ki bo veljal od 1. januarja, 5,2-odstoten, kar je sicer več od prvotno napovedanih 4,9 odstotka, a precej manj, kot zahtevajo upokojenske organizacije.