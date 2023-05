Pokojnine z dodatki, ne izredno uskladitvijo

V nadaljevanju preberite:

Marca je malo manj kot 633.000 ljudi prejelo pokojnino, kar je skoraj 30 odstotkov prebivalstva, dobrih 477.000 je starostnih upokojencev. Njihov položaj se, tudi zaradi inflacije, slabša, oblast pa obljub iz programa za delo koalicije 2022–2026 še ni izpolnila, opozarjajo v SDS, kjer so za to zahtevali sklic izredne seje državnega zbora. Večina predlogov njihovih priporočil ni sprejela, z mnenjem, da so zadnji vladni ukrepi ustreznejši za blažitev stisk najšibkejših.