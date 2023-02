Pokojnine za 5,2 odstotka gor, obeti še za izredni dvig

V nadaljevanju preberite:

Konec meseca lahko upokojenci pričakujejo 5,2 odstotka višje nakazilo pokojnine in poračun za januar. Strokovne službe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) pa morajo do naslednje seje sveta zavoda pripraviti izračune za dodatne valorizacije, ki jih predlagata Zveza društev upokojencev Slovenije in Sindikat upokojencev Slovenije. Generalni direktor Zpiza Marijan Papež pričakuje, da bo letos prišlo do izredne uskladitve.