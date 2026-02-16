Uradno bo znano, za koliko se bodo zvišale pokojnine

Danes bodo objavljeni uradni podatki o tem, za koliko se bodo zvišale pokojnine. Po oceni Dela pa se bodo zvišale za 3,5 odstotka. Povprečna bruto plača v Sloveniji se je lani namreč zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je znašala 2,4 odstotka.

Jutri bo svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) potrdil, kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin. Tokrat se bodo pokojnine prvič uskladile po formuli, ki jo je prinesla lani jeseni sprejeta novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter v kateri sta enako pomembni inflacija in rast povprečne bruto plače. Natančne podatke za izračun bo Surs objavil 16. februarja (a štejejo od 1. januarja).

Po jesenski napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je kazalo na približno petodstotno indeksacijo, saj se je povprečna letna inflacija izrisovala pri približno 2,5 odstotka, rast plač pa pri približno 7,5 odstotka. Neuradno je slišati, da bo številka za nekaj desetink odsotne točke na koncu nižja, torej lahko 656.583 uživalcev pokojnin, od tega pol milijona starostno upokojenih, najverjetneje pričakuje zvišanje za 4,8 ali 4,7 odstotka. Ob februarskem nakazilu bodo deležni še poračuna za januar.

Uskladitev zadeva 656.583 upokojencev, od tega približno 500.000 starostnih.

Po decembrskih statistikah Zpiza se razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin še naprej slabša. Leta 2023 je znašalo 1,57, predlani 1,55, lani pa 1,53.

Če so pristojni dolgo poudarjali, da prejšnja pokojninska reforma kaže učinke, sklicujoč se na višjo pokojninsko dobo, pri kateri se ljudje upokojujejo, se je ta trend, kot kaže, ustavil – ženske so se lani v povprečju upokojile z 38 leti in tremi meseci pokojninske dobe (leta 2024 z 39 leti in dvema mesecema), moški pa s 37 leti in dvema mesecema (leta 2024 38 let in pet mesecev).