Pokojninska reforma bo veljala, kaj se bo spremenilo (božičnica, normiranci)?

Spremembe pokojninskega sistema, ki jih je državni zbor sprejel 18. septembra, bodo začele veljati januarja 2026. Referendumski pobudi Delavske koalicije, ki je želela ustaviti reformo, ni uspelo zbrati dovolj podpisov – potrebnih je bilo 40.000, zbrali pa so jih le nekaj več kot 11.000.

Delavska koalicija, ki združuje več kot 25 sindikatov in civilnodružbenih organizacij, je zbirala podpise proti dvigu upokojitvene starosti in spremembam izračuna pokojnin. Po njihovem mnenju reforma škoduje delavcem in upokojencem, saj naj bi ljudje delali dlje, pokojnine pa bi ostale nizke. A ker referenduma ne bo, se bodo spremembe uveljavile po načrtu.

Minister za delo Luka Mesec reformo zagovarja. Poudarja, da je reforma pomembna za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne in za blaginjo upokojencev.

Kaj se bo spremenilo?

Od januarja 2026 bo nekoliko višja odmera vdovskih in družinskih pokojnin (s 70 na 80 odstotkov osnove) in invalidskih pokojnin (s 40 na 50 odstotkov osnove, s 481 na 610 evrov).

Pravila za varstveni dodatek bodo enostavnejša – po prvem priznanju bo dodatek podaljšan avtomatično, brez preverjanja, ali odrasli otroci lahko preživljajo svoje starše.

Formula za usklajevanje pokojnin se bo spremenila: inflacija in rast povprečne plače bosta vplivali enako, od leta 2034 pa se bo postopoma povečevala teža rasti življenjskih stroškov.

Zimski dodatek bo letos 150 evrov

Prvi konkretni učinek reforme bo že letos: upokojenci bodo prejeli zimski dodatek v višini 150 evrov, nakazilo pa bo izvedeno do 19. decembra. Vsako leto se bo dodatek povečal za 20 evrov, do 250 evrov leta 2030. Letos bo dodatek izplačan na podlagi posebnega interventnega zakona, ne pokojninskega zakona. Skupni strošek za državni proračun bo 87,5 milijona evrov.

Poleg tega zakon uvaja tudi božičnico za zaposlene in spremembe za normirane samostojne podjetnike. Obvezni zimski regres za zaposlene bo letos znašal polovico minimalne plače (639 evrov), pri čemer bo država prispevala del, delodajalci pa bodo izplačali preostanek.

Minister za finance Klemen Boštjančič je pojasnil, da bodo podjetja, ki so nelikvidna, lahko izplačilo izvedla do konca marca. Država bo pokrila stroške božičnice za javne uslužbence, v zasebnem sektorju pa bo to obveznost delodajalcev.

Opozicija je opozorila, da ukrep prinaša dodatne stroške za gospodarstvo in javne finance, a mu ne bo nasprotovala. V SDS menijo, da bo božičnica škodila podjetjem, ki že poslujejo z izgubo, v NSi pa so vladi očitali nestabilnost in stalno poseganje v sistem normirancev. Kljub kritikam bodo predlog podprli, da delavci ne bi ostali brez izplačila.

Spremembe za normirance

Zakon prinaša tudi spremembe za samostojne podjetnike. Prihodkovni prag za vstop v sistem normiranih odhodkov se zvišuje:

za »polne« normirance s 60.000 na 120.000 evrov, za »popoldanske« s 30.000 na 50.000 evrov.

Povečuje se tudi prag za obvezen izstop iz sistema, kar pomeni, da bodo v njem lahko ostali podjetniki z višjimi prihodki kot doslej.

Predlog zakona ima široko podporo v koaliciji. Poslanec SD Soniboj Knežak je poudaril, da »konec leta v Sloveniji uspešnosti ne merimo le v bilancah, ampak tudi v ljudeh, ki delajo, pomagajo in ustvarjajo«.

V Levici so spomnili, da zimski regres ni božičnica, ampak dodaten prispevek za lajšanje življenjskih stroškov.

Nasprotno pa je Jernej Vrtovec (NSi) zakon označil kot »slaščico iz Golobovega butika«, ki naj bi dodatno obremenila gospodarstvo.

Minister Luka Mesec je očitke opozicije zavrnil in poudaril, da so podjetja v zadnjih letih ustvarjala rekordne dobičke. Po njegovem mnenju bo obvezna božičnica prispevala k višji kupni moči ljudi in k bolj pravični delitvi rasti.