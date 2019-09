Pokojninska reforma pred jesensko sezono

Ljubljana – Podaljševanje delovne aktivnosti in zagotavljanje primernega dohodka za varnost starost sta poleg skrbi za dolgoročno zagotavljanje finančne vzdržnosti pokojninske blagajne glavna cilja predloga sprememb pokojninske zakonodaje, ki so bile do danes v javni obravnavi, v naslednjem tednu pa se bodo o njih ponovno pogovarjali socialni partnerji. Cilj je, da bi nova določila začela veljati januarja 2020.Če bo vladi, delodajalcem in sindikatom uspelo najti za vse kolikor toliko sprejemljive skupne imenovalce, bi vlada, po časovnici, ki so jo določili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), zakonski ...