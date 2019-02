Pokojninski mošnjički se bodo februarja rahlo okrepili

636,74

evra bo po 2,7-odstotni uskladitvi visoka povprečna pokojnina

Ljubljana – Kolikšno povišanje pokojnin lahko pričakujejo upokojenci, potem ko se napovedujejo »januarski« in »februarski« poviški in uskladitve? Kot so nam odgovorili iz Zpiza, se bo ob izplačilu februarske pokojnine povprečna pokojnina, visoka 620 evrov, povzpela s poračunom in uskladitvijo na 653 evrov, od marca pa pristala pri dobrih 636 evrih.A če gremo po vrsti – koliko višje pokojnine bodo upokojenci prejeli na svoje račune konec februarja? Iz Zpiza so odgovorili: »Pokojnine se bodo od 1. januarja 2019 uskladile za 2,7 odstotka.« Ali to pomeni, da bo takšnega povišanja deležen vsak upokojenec, tako tisti z najnižjo kot tisti z najvišjo pokojnino? Temu na Zpizu pritrjujejo, saj »se bodo uskladile vse pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Določba 66. a člena noveliranega ZIPRS1819 določa, da se za enak odstotek uskladijo tudi dodatek za pomoč in postrežbo in zneski invalidnin za telesno okvaro, ki se v preteklih letih niso usklajevali.«Kaj za povprečno pokojnino 620 evrov pomeni 2,7-odstotna redna uskladitev? Zpiz: »Z redno uskladitvijo se bo pokojnina, ki zdaj znaša 620 evrov, povišala na 636,74 evra.« In koliko bo za to povišanje morala odšteti pokojninska blagajna na letni ravni? Redna uskladitev za 2,7 odstotka bo na letni ravni pokojninsko blagajno stala 136,9 milijona evrov (pokojnine in nadomestila) in tri milijone evrov (dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro).Ob teh uskladitvah se obeta še enkratni poračun dviga pokojnin za januar. Kaj pa ta prinaša? Iz Zpiza so odgovorili: »Ob izplačilu februarske pokojnine bodo upokojenci prejeli tudi poračun za januar. To pomeni, da bo upokojenec, ki je doslej prejemal 620 evrov pokojnine, konec februarja prejel 653,48 evra pokojnine, od marca pa bo prejemal 636,74 evra pokojnine na mesec.«