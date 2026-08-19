Markeš in Žerdin: Pokop mrtvih kot civilizacijski dolg Slovenije

Od konca druge svetovne vojne mineva 81 let, sogovornika Delovega podkasta Od srede do srede, Ali Žerdin in Janez Markeš, odpirata še vedno nerešeno tematiko Slovenije – pokop pobitih v povojnih izvensodnih pobojih. Strinjata se, da je dostojen pokop temeljno civilizacijsko dejanje družbe. Markeš je izpostavil, da je to večni politični problem, ki v resnici predstavlja civilizacijski problem, ker do pokopa nikoli ni prišlo. Komentatorja razpravljata o tem, da pogovor in predlogi o pokopih potekajo že dolgo, Žerdin pa nato pove, da se zapleta pri lokaciji ...