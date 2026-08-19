Markeš in Žerdin: Pokop mrtvih kot civilizacijski dolg Slovenije

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta v podkastu Od srede do srede tokrat razpravljala o pravici do dostojnega pokopa ubitih v povojnih pobojih.
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Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš. FOTO: Marko Feist
Od konca druge svetovne vojne mineva 81 let, sogovornika Delovega podkasta Od srede do srede, Ali Žerdin in Janez Markeš, odpirata še vedno nerešeno tematiko Slovenije – pokop pobitih v povojnih izvensodnih pobojih. Strinjata se, da je dostojen pokop temeljno civilizacijsko dejanje družbe.
Markeš je izpostavil, da je to večni politični problem, ki v resnici predstavlja civilizacijski problem, ker do pokopa nikoli ni prišlo. Komentatorja razpravljata o tem, da pogovor in predlogi o pokopih potekajo že dolgo, Žerdin pa nato pove, da se zapleta pri lokaciji ...
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