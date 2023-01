Pokrajine bodo čakale na reforme

Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je s svojo predstavitvijo prepričal odbora za gospodarstvo in evropske zadeve EU. Prestal jo je brez glasu proti, kar sam razume kot znak zaupanja v njegovo predstavitev in v to, da je skladen regionalni razvoj stvar vseh – koalicije in opozicije, saj gre za kakovost državljank in državljanov. Bolj cinični kritiki pa so to pripisali tudi temu, da se nihče od poslancev, ki ves čas nagovarjajo svoje okraje, ne želi zameriti ministru, zadolženemu za črpanje evropskih milijard.

»Regionalni razvoj in kohezija izpolnjujeta isti cilj, to je zmanjšanje ekonomskih in socialnih razlik med regijami, zato združitev v eno ministrstvo pomeni lažje in bolj strateško pripravo analitične in načrtovalske podlage za spodbujanje regionalnega razvoja,« je Jevšek podprl priključitev regionalnega razvoja. Z zaposlenimi, ki se zdaj ukvarjajo s tem področjem na ministrstvu za gospodarstvo, že sodelujejo. Približno 40 zaposlenih bo le zamenjalo pisarne znotraj iste stavbe na Kotnikovi.

Si pa – kot je to napovedal že na prvem zaslišanju – želi decentralizacije ministrstva. »Zakaj bi se moral nekdo iz Ptuja voziti v Ljubljano in tam delati za Štajersko,« je dejal in navedel, da bi po pisarni v Mariboru in Štanjelu lahko sledile še dodatne. O možnosti sodelovanja se že pogovarjajo z Mestno občino Novo mesto.

Kot prioriteto za letos, je navedel zaključevanje kohezijskih projektov obdobja 2014–2020, ki se morajo zaključiti do konca letošnjega leta, ter tudi objavo javnih razpisov v načrtu za okrevanje in odpornost iz preostanka sredstev, ki bodo namenjeni spodbujanju investicij v podjetjih v občinah obmejnega problemskega območja.

V izjavi za medije po zaslišanju je dodal, da bo sedež ministrstva ostal v Ljubljani, strokovne službe pa nameravajo razpršiti po državi. Foto Črt Piksi

Napovedal je tudi, da bo predsedniku vlade predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za spremljanje regionalnega razvoja ter obljubil redno poročanje o črpanju.

Nekaj kritik je bil Jevšek deležen le zaradi premajhne zagretosti za vzpostavitev ustanovitev pokrajin, ki jih sam sicer zagovarja, a je navedel, da se ta vlada ukvarja z resnimi reformami. »Ustavljanje pokrajin pa bo prišlo na vrsto, ko rešimo te akutne probleme,« vzporedno reševanje pa je bilo po njegovem mnenju težko. Za to je nujno široko soglasje in temeljit premislek, predvsem o financiranju, saj po njegovem prepričanju ni sprejemljivo, da bi se morali vsako leto znova pogajati za financiranje z vlado.

Ker je resor iz vladne službe s spremembami zakona o vladi zdaj postal pravo ministrstvo, bo Jevšek lahko v imenovanje predlagal še državno sekretarko, zadolženo za regionalni razvoj. To bo Andreja Katič.