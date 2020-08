Pokrajinski odbor Desusa za južno Primorsko Pivčevo pozval k odstopu

Pokrajinski odbor Desusa za južno Primorsko, ki vključuje lokalne odbore Koper, Izola, Piran, Ankaran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Pivka, Ilirska Bistrica in Postojna, je danes odločal o podpori Aleksandri Pivec kot predsednici stranke . Po tem, ko ji je poslanska skupina odrekla podporo in jo pozvala k odstopu , je enako odločil tudi odbor stranke za južno Primorsko.Kot so zapisali, ocenjujejo, da predsednica Pivčeva s svojim delovanjem in nastopanjem nima več osebnega ugleda med člani Desusa in ugleda v javnosti ter s tem krni politični ugled stranke. »Zato predlagamo, da sama odstopi s funkcije predsednice Desus. Če ne odstopi, naj svet stranke na podlagi politične ocene njenega delovanja in ravnanja sklepa o razrešitvi.«Ministrica za kmetijstvo se je znašla na prepihu zaradi očitkov, da sta ji podjetje Vinakras iz Divače in izolska občina plačala račune za zasebno koriščenje storitev.