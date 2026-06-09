Pol leta za staro reformo ali eno leto za povsem novo

Sprememba oblasti je v primeru ministrstva za pravosodje prinesla tudi napoved novega ministra Mihaela Zupančiča o korenitih spremembah. Poleg tega je Zupančič v negotovost postavil tudi veliko spremembo organizacije sodišč, ki bi morala začeti veljati leta 2027.

Da je že sam pravosodni resor precej obširen in kompleksen, je dovčerajšnji diplomat Mihael Zupančič lahko spoznal najpozneje ob primopredaji poslov z Andrejo Kokalj, zadnjo izmed treh pravosodnih ministric prejšnje vlade. Primopredaja s temeljitim pregledom ključnih vsebin, odprtih zadev in najpomembnejših nalog ni bila končana v petek, ampak se bo »pomembna skrbna in vsebinsko poglobljena primopredaja«, kot so jo označili na pravosodnem ministrstvu, nadaljevala ta teden.