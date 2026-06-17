Poslanec Mijič ni več direktor Progrosa

Po pisanju spletnega portala MMC RTV Slovenija je okrožno sodišče v Ljubljani spremembo na položaju direktorja Progrosa v register vpisalo 15. junija. To so namreč danes objavili na spletni strani Ajpesa.

Sprememba v vodstvu podjetja nastaja v času, ko je podjetniško delovanje poslanca Resnice Borisa Mijiča pod drobnogledom medijev zaradi njegovega nastopa funkcije poslanca. Policija naj bi po pisanju portala Necenzurirano Mijiča in podjetje ovadila zaradi suma kršitve pravic delavcev in suma ponarejanja listin. Podjetje naj v določenem obdobju nekaterim delavcem ne bi izplačalo plače in regresa, poleg tega naj bi ponaredilo podpis nekaterih delavcev pod odpovedmi, s katerimi jih je odjavilo iz evidenc Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Predsednik stranke Resni.ca in predsednik DZ-ja Zoran Stevanović je delavce, ki naj bi jim podjetje dolgovalo denar, pozval, naj stopijo z njim v stik, in napovedal, da bo njihov dolg poravnal iz lastnih prihrankov. Pozneje je povedal, da za zdaj kaže, da gre za tri delavce. V stranki so po njegovih besedah začeli tudi »postopek notranjega nadzora«, o podrobnostih pa ni želel govoriti.

Poleg tega naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano gradbeni družbi CGP in Kolektor Koling s podjetjem Progros, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Gradbinca naj bi Progrosu skupaj nakazala dobrih 32.000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela, to pa je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje finančni upravi (Furs).

Miladin Mijić je po pisanju spletnih portalov Necenzurirano in 24ur.com poslančev oče. V preteklosti je bil večkrat že prokurist podjetja, ki ga je leta 2012 ustanovil Zoran Mijič. Poleg slednjega so podjetje vodile med drugimi Svjetlana Mijić, Ivana Mijić in Suzana Stjepanović oziroma pozneje Mijič. Tudi lastništvo je večkrat prehajalo med temi in drugimi osebami, nazadnje se je spremenilo konec maja lani, ko je bil kot lastnik vpisan poslanec Boris Mijič.