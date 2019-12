Poleg Borisa Štefaneca v boj za predsednika KPK tudi njegov namestnik Uroš Novak

Od septembra 2017 do nastopa funkcije na komisiji, marca lani, je bil Uroš Novak zaposlen na Slovenskih železnicah, pred tem pa je od leta 1999 delal na tedanji davčni upravi, ki se je po združitvi s carinsko upravo avgusta 2014 preimenovala v finančno upravo.



Moralna integriteta, strokovno znanje in dobro vodenje

Predsednik republike Pahor je pred zadnjimi predsedniškimi volitvami dejal, da Borisa Štefaneca ne bi ponovno imenoval. FOTO: Leon Vidic/Delo

V parlamentarno proceduro je sicer vložena novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki med drugim spreminja postopek imenovanja predsednika komisije. A za zdaj ne kaže, da bi bila potrjena še pred iztekom poziva, zato bo očitno tokratni izbor izpeljan še po veljavnem zakonu.

Danes do popoldneva čas imajo kandidati možnost za vložitev kandidature za vodjo protikorupcijske komisije (KPK). Ker morajo skladno z razpisnimi pogoji prijave do 16. ure že prispeti na urad predsednika republike, je prve podatke o prijavljenih mogoče pričakovati že danes. Je pa doslej že znano, da se bo za nov mandat potegoval, poleg njega pa je, kot nam je potrdil, vlogo danes oddal tudi njegov namestnikPredsednik republikebo v skladu z veljavnim zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije predsednika KPK imenoval izmed kandidatov, ki mu jih po končanem izbirnem postopku posreduje izbirna komisija. Predsednik republike je pri imenovanju predsednika KPK vezan izključno na predlog, ki mu ga posreduje izbirna komisija.Novi predsednik KPK bi bil lahko po napovedih urada predsednika republika za šestletni mandat imenovan do 19. februarja. V pogovoru za Radio Slovenija je Borut Pahor napovedal, da preden bo imenoval novega predsednika ali predsednico KPK, bo ta oseba stopila pred javnost. »Šele ko bo opravila še ta izpit, se bom odločil za imenovanje,« je dejal in dodal, da si želi nekoga, ki bi s svojo moralno integriteto, svojim strokovnim znanjem in predanostjo dobro vodil komisijo in bi ta uživala potrebno zaupanje.Na zadnji razpis po odstopu celotnega senata, ki ga je vodil, se je prijavilo skupaj 55 kandidatov, 20 manj jih je izpolnjevalo pogoje. Ker pa jih nihče ni izpolnjeval za predsedniško mesto, so razpis ponovili. Nanj se je odzvalo 13 ljudi, aprila 2014 pa so priložnost dobili odvetnik Boris Štefanec kot predsednik terinkot namestnika, a sta takoj po imenovanju odstopila. Štefanec je tik pred zasedbo funkcije namreč izstopil iz Pozitivne Slovenije, ki je imela 28 poslancev, in se znašel pod plazom očitkov zaradi politične pristranskosti.Predsednik republike Borut Pahor ga je prosil, naj oceni, ali so še možnosti za uspešno delo, številne stranke so zahtevale njegov odstop, a neuspešno. Tudi kasneje je bilo teh pozivov mnogo – med drugim tudi od njegove namestnice Alme Sedlar, ki jo je izključil iz obravnave ene od zadev, septembra 2017 pa je bila razrešena na svojo željo – a je Štefanec ves čas zatrjeval, da bo mandat končal leta 2020.