Poleg SNS v pomoč tudi manjšinska poslanca

SDS, SMC, NSi in Desus o prioritetah, kot so debirokratizacija, legalizacija konoplje in tablice šolarjem, do konca leta. Sledi podpisovanje sporazumov o sodelovanju.

LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so zavrnile sodelovanje z vlado, so kot vzrok za zavrnitev izpostavile predvsem ravnanje Janeza Janše. Podpisala ga bodo v SNS in manjšinska poslanca. FOTO: Blaž Samec