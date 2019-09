FOTO:Polet Rusjanov še vedno uspeh brez primere

Nova Gorica

Desetmetrski spomenik v podobi Ikarja v Novi Gorici stoji od leta 1960. FOTO: Blaž Močnik

Samouka brez primere

Grazia Rusjan je nečakinja bratov Rusjan. Živi v Gorici. FOTO: Blaž Močnik



Velik izziv: let pod mostom

Kopija letala bratov Rusjan v novogoriškem Eda centru FOTO: Blaž Močnik

Tudi zelo dober kolesar

- »Zelo sem počaščena, ker Edvard in Pepi ostajata v naših srcih,« je ponedeljek v Novi Gorici dejala, nečakinja ­pionirja slovenskega in svetovnega letalstva. Ob koncu novembra bo minilo 110 let od prvega poleta, novogoriška občina se mu bo simbolično poklonila z nedeljskim letom letala pod solkanskim mostom.Z obletnico bodo tudi z javnimi dogodki in na šolskih predavanjih obnovili spomin na mejnik, ki sta ga brata Edvard in starejši Josip s prvim motornim letalskim poletom postavila 25. novembra 1909 v Gorici z doma narejenim dvokrilnim letalom Eda I. To je bil sicer 9. letalski motorni polet nasploh.»Za tiste čase je bil to uspeh brez primere,« je poudaril raziskovalec in dobri poznavalec Rusjanove zapuščine. »Vsi drugi, ki so gradili letala pred njima, so imeli nekaj pod palcem in določeno izobrazbo. Rusjana sta bila samouka. Doma so imeli čisto navadno sodarsko delavnico. Če bi imela boljši motor, bi bila uspešna že v Gorici, a so glavni sledili nekaj pozneje v Zagrebu.«V spomin na Rusjana obujajo pomnik na hiši v Gorici, obeležje v štirih jezikih na goriškem letališču in spomenik v Novi Gorici, ki ga je leta 1960 izdelal kipar Janez Lenassi. V Gorici ostaja nečakinja­ Edvarda Rusjana. »O njem še vedno rada govorim s hčerjo, ki živi v Firencah. O njem ve vse. Vsake toliko časa se pogovarjam tudi z Vilijem Prinčičem. V Novi Gorici sem pogosto, tudi peš pridem,« je dejala in dodala, da je vesela, ker se s takšnimi dogodki ohranja spomin na »Edvarda in Pepija«.Prinčič je pripomnil, da v zgodbi bratov Rusjan ni dosti neznanega. Obžaloval je, ker so vsi pozabili na brata Josipa, ki se je kmalu po tragični smrti Edvarda med poletom 9. januarja 1911 v Beogradu preselil v Argentino. »Tu se je zgodba končala, čeprav je živel do leta 1953. Škoda, da smo prepozno vzpostavili stik z Argentino, v nasprotnem bi bilo poznavanje Rusjanov še veliko boljše.« Podžupan Simon Rosič je dodal, da bo novogoriška mestna občina tudi uradno navezala stike z Beogradom za vzdrževanje groba, v katerem počiva Edvard Rusjan.Pod solkanski most se bo v nedeljo četrtič spustil Benjamin Ličer, ki je v pilotski karieri naštel 12.500 ur letenja ter 30.000 vzletov in pristankov. »Dogodek je zame velika čast. Čast je lahko tudi za Novo Gorico in Slovenijo, še naprej gojimo tradicijo ohranjanja pomembne letalske dediščine,« je dejal. Let pod mostom, ki ima največji kamniti lok na svetu, sicer ni majhen izziv. »Dolina Soče je lahko nepredvidljiva zaradi vremenskih razmer. Mogoča je samo ena smer leta. Pri hitrosti približno 300 kilometrov na uro ni prostora za napake,« je sklenil.Edvard Rusjan se je rodil v Trstu slovenskemu očetu iz Renč, mati je bila Furlanka. V Gorico se je preselil z desetimi leti. Z bratom sta se zaposlila pri očetu, zanimal ga je študij tehnike, bil je tudi zelo dober kolesar. V letalstvu je začel z modelarstvom in kmalu zgradil dva modela. Leta 1909 sta po letalskem mitingu v Brescii brata kupila nov letalski motor ter ga vgradila v lastno letalo in z nekajdesetmetrskim letom pustila zgodovinski pečat. Zaslovela sta v Zagrebu, ko se je Rusjan dvignil več kot 100 metrov visoko.