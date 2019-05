FOTO:Bo tudi to poletje promet na slovenskih avtocestah obstal?

Ob četrtkovem vnebohodu, ki je v Avstriji, Nemčiji in Franciji državni praznik in dela prost dan, se lahko promet na slovenskih avtocestah spet zgosti. Naslednja pričakovana zgostitev bo prihodnji teden, ko se začnejo binkoštne počitnice, poletje z zgostitvami in zastoji na cestah pa se v naših krajih začne konec junija, na začetku šolskih počitnic.V četrtek bo zaradi praznika v Avstriji, Nemčiji in Franciji prepovedan tovorni promet, močan pa bo ostal tok tovornih vozil med vzhodom in zahodom, od Italije proti Madžarski – in obratno – kar bo seveda vplivalo na pretočnost. Zastoje je mogoče pričakovati posebej ob ...