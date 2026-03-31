    Poleti pričakovati veliko del na avtocestah, zastoji že ta konec tedna

    V fazi priprave projektne dokumentacije sicer že upoštevajo prometno obremenitev posameznega odseka, so povedali na Darsu.
    V fazi priprave projektne dokumentacije upoštevajo prometno obremenitev posameznega odseka, so pojasnili na Darsu. FOTO: Dejan Javornik
    V fazi priprave projektne dokumentacije upoštevajo prometno obremenitev posameznega odseka, so pojasnili na Darsu. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    31. 3. 2026 | 09:00
    31. 3. 2026 | 09:24
    5:23
    Prihajajoči konec tedna bo sončen, zato je – še posebej zaradi podaljšanega konca tedna oziroma velikonočnih praznikov – pričakovati zastoje na cestah. Gost promet z zastoji bo na avtocestah že v četrtek in petek, nato pa tudi na dela prosti ponedeljek. Veliki petek je praznični dan med drugim v Nemčiji, na Madžarskem, v večjem delu Švice, na Češkem, Slovaškem in Nizozemskem. V večjem delu Nemčije se pri tem konec prihodnjega tedna končajo šolske počitnice.

    V prometnoinformacijskem centru opozarjajo, da se lahko promet zaradi obiska turističnih in izletniških točk dodatno poveča, če bo vremenska napoved ugodna.

    Tretja razvojna os pod Gorjanci: predor in viadukti v načrtu

    Tudi pred in med poletjem bo na slovenskih cestah pestro in marsikoga bo zaradi zastojev najbrž bolela glava. Na Darsu so pojasnili, da trenutno poteka kar nekaj večjih del, ki so se v večini začela že lani, nekatera so bila med zimo prekinjena in se bodo nadaljevala zdaj, ko bo vreme bolj prijazno za delo na prostem. 

    Med večjimi deli so navedli obnovo štajerske avtoceste A1 med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, obnovo in gradnjo protivetrne zaščite na vipavski hitri cesti H4 med razcepom Nanos in Vipavo, obnovo štajerske avtoceste A1 med Framom in Slovensko Bistrico pa obnovo primorske avtoceste A1 med Kozino in Črnim Kalom in obnovo pomurske avtoceste A5 na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami.

    Dodali so, da ob tem obnavljajo viadukte Šentilj na štajerski avtocesti A1 med mejnim prehodom z Avstrijo in Šentiljem, vzpostavljajo tretji pas na štajerski avtocestni vpadnici na ljubljanski obroč (A1 med Domžalami in Zadobrovo), primorsko avtocesto A1 med Ravbarkomando in Razdrtim, vključno z zamenjavo mostov čez Pivko ter ureditvijo priključka Postojna, pa tudi nadvoz na priključku Jesenice zahod (Hrušica) na gorenjski avtocesti A2.

    Poleg tega letos načrtujejo tudi začetek nekaterih drugih projektov, in sicer obnovo dolenjske avtoceste A2 na odseku Ivančna Gorica–Bič, obnovo gorenjske avtoceste A2 na odsekih Podtabor–Kranj zahod–Kranj vzhod–Brnik–Vodice, vzpostavili bodo tretji pas na primorski avtocestni vpadnici na ljubljanski obroč (A1 Ljubljana Kozarje–Vrhnika) ter sanirali bolj poškodovane dele viadukta Dolgi most na južni ljubljanski obvoznici – tudi kot del predpriprave na celovito obnovo, ki bo sledila v prihodnjih letih.

    Kadar razmere to omogočajo, zapore organizirajo tudi po sistemu 2 + 1 z obračanjem. FOTO: Voranc Vogel
    Kadar razmere to omogočajo, zapore organizirajo tudi po sistemu 2 + 1 z obračanjem. FOTO: Voranc Vogel

    Na Darsu so pojasnili, da je največje zastoje »pričakovati čez poletje na odseku štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer bo potekala obnova še druge polovice avtoceste in objektov (predorov, viaduktov). Promet bo urejen dvosmerno po polovici avtoceste, in sicer po enem prometnem pasu v vsako smer, saj tehnične značilnosti avtoceste ne omogočajo vzpostavitve več pasov.«

    »Na odsekih avtocest med Framom in Slovensko Bistrico, med Domžalami in Ljubljano, med Ljubljano in Vrhniko ter med Kozino in Črnim Kalom bosta, četudi bo promet preusmerjen na polovico avtoceste, vzpostavljena po dva (zožena) prometna pasova v vsako smer vožnje,« so še dodali. 

    V fazi priprave projektne dokumentacije sicer že upoštevajo prometno obremenitev posameznega odseka, so povedali: »Cilj načrtovanja zapor je, da tam, kjer bi omejitve povzročale zastoje, zagotovimo dva zožena pasova v vsako smer in s tem ohranimo pretočnost prometa. To pa ni vedno mogoče, zlasti na odsekih brez odstavnih pasov ali na območju razcepov, kjer prostorske in prometne omejitve tega ne dopuščajo.«

    Poleti bo potrebnega veliko potrpljenja na cestah. FOTO: Jure Eržen
    Poleti bo potrebnega veliko potrpljenja na cestah. FOTO: Jure Eržen

    Sistem 2 + 1 z obračanjem

    Kadar razmere to omogočajo, zapore organizirajo tudi po sistemu 2 + 1 z obračanjem, pri čemer se en pas prilagaja smeri večjega prometnega toka. »Tak način sicer podaljša izvedbo del, vendar bistveno zmanjša zastoje. Tip zapore vedno prilagajamo lokaciji, obsegu in vrsti del ter prometnim obremenitvam in času izvajanja. Zaradi staranja omrežja so dela vse obsežnejša in časovno zahtevnejša, zato jih ni mogoče izvajati izključno v prometno manj obremenjenih obdobjih,« so dejali.

    Pri tem upoštevajo roke izvedbe, ki so odvisni od postopkov javnega naročanja, ter dobavne roke specialne opreme, ki je pogosto zagotovljena iz tujine. »Dela načrtujemo tako, da je vpliv na promet čim manjši. Posamezne aktivnosti združujemo in usklajujemo zapore, pri čemer nikoli ne zapremo dveh zaporednih priključkov hkrati. Najprej se zaključijo dela na enem priključku in se ta ponovno odpre za promet, šele nato se zapre naslednji, s čimer zagotavljamo čim bolj tekoče obvoze,« so pojasnili na Darsu. 

     Za postavitev, prestavitev ali odstranitev zapor so potrebne večje omejitve prometa kot med samim potekom del, saj je treba urediti začasno signalizacijo in varnostno opremo. Ta dela zato načrtujejo zunaj prometnih konic, pogosto v nočnem času.

