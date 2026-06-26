Prometna kultura na dnu, samozavest na vrhu: 90 odstotkov voznikov se ima za dobre

Od sredine tedna na naših avtocestah nastajajo gneče in zastoji, ki hromijo prometno pretočnost. Pripraviti se je treba, da bomo na avtocesti preživeli več časa, kot smo načrtovali. Svetujejo, da se na pot odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne oziroma zvečer.

Barbara Janežič iz Prometno-informacijskega centra (PIC) Dars opozarja, da je treba tudi v prihodnjih dneh pričakovati povečan promet v poletnem času: »Zastoji lahko nastajajo na območjih delovnih zapor ne glede na smer. In seveda na cestah med Ljubljano in Primorsko,« pojasnjuje. V primeru prometnih nesreč bodo gotovo nastali daljši zastoji, »še posebno na primorski avtocesti«, dodajajo.