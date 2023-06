Poletje v ALEJI: Vsak dan dogajanje, športne dejavnosti in zabava

Najsodobnejše nakupovalno središče ALEJA, prejemnik zlate nagrade Evropskega združenja nakupovalnih središč (ECSP) za dizajn in razvoj, je v nizkem startu za poletno sezono. Program vključuje raznolik nabor dogodkov, športnih dejavnosti in zabave za vso družino. »Torki bodo za koncerte, drugi dnevi pa za številna doživetja, športne oddihe na strehi, rekreacijo in filme,« napoveduje direktor ALEJE Toni Pugelj.

Torkovi večeri rezervirani za vrhunske glasbene izkušnje

ALEJA SKY, edinstvena terasa nakupovalnega središča, bo gostila številne dogodke za obiskovalce vseh starosti. Torkovi »after-work« koncerti jim bodo omogočili uživanje v živi glasbi priznanih slovenskih glasbenikov. Na odru se bodo med drugim predstavili RoMaChild – Martin Štibernik in Roman Ratej, Anja Rupel, Dominik Kozarič, Manca Trampuš iz zasedbe Koala Voice, Regina, Plateau in številni drugi slovenski glasbeniki.

FOTO: Aleja

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji akcijskih filmov

V okviru kina pod zvezdami bo med 28. junijem in 1. julijem festival akcijskih filmov; obiskovalci si bodo lahko ogledali številne premiere mednarodnih uspešnic, kot so Hitri in drzni 10, Indiana Jones in artefakt usode, Varuhi galaksije: 3. dejanje in John Wick 4.

Od 30. 8. do 2. 9. 2023, torej tik pred začetkom novega šolskega leta, bodo lahko tudi družine uživale v festivalu družinskih filmov, kot so Mala morska deklica, Spider-Man: Potovanje skozi Spider svet in Brata Super Mario. Filmski večeri pod zvezdami bodo pričarali edinstveno izkušnjo, ki bo pritegnila vse generacije.

FOTO: Aleja

Aktivno preživljanje prostega časa

Na ALEJI SKY lahko vsi, ki jim je bližje aktivno preživljanje prostega časa, izvajajo številne športne dejavnosti. Tam je večnamensko igrišče za različne športe, kot so mali nogomet, rokomet in fitnes na prostem. Med drugim tudi za košarko, rekreativni tekači pa lahko merijo hitrost in vzdržljivost na tekaški stezi, kjer lahko uživajo v teku z osupljivim razgledom na mesto.

Otrokom zagotovo ne bo dolgčas

Za družine in otroke je v Planetu Lollipop, ALEJINEM otroškem svetu, poskrbljeno za nepozabno zabavo. Otroci se lahko preizkusijo na številnih atrakcijah in igralih, ki spodbujajo njihovo domišljijo in gibalne spretnosti. Lahko odkrivajo različne svetove, se prelevijo v junake in doživijo nore pustolovščine. S posebnimi animacijskimi programi in delavnicami je vsak obisk v Planetu Lollipop edinstven in zabaven.

Nagrade za najbolj ustvarjalne

Da bo poletje na ALEJI še bolj razburljivo, bo potekal tudi nagradni natečaj Repkov v sodelovanju z znanim slovenskim raperjem Trkajem. Otroci, stari od 5 do 12 let, se bodo lahko prijavili na natečaj na družbenih omrežjih ALEJE in Trkaja ter sodelovali pri snemanju pesmi iz glasbenega albuma Repki. Trkaj je že izbral nekaj otrok na nastopu ob praznovanju tretjega rojstnega dneva ALEJE.

»ALEJA bo ponudila pravi poletni utrip v središču Ljubljane. Še več, znova bo epicenter zabave, skrbela za sprostitev obiskovalcev skozi celotno poletje. Ne glede na to, ali ste ljubitelj glasbe, filmov, športa ali pa se preprosto želite sprostiti z družino, ALEJA bo zagotovila izjemno izkušnjo, ki vas ne bo pustila ravnodušnih,« dodaja Pugelj.

Naročnik oglasne vsebine je Aleja