    Slovenija

    Poletni udarec za Brnik: vojne, dražje gorivo in manj letov Turkish Airlines

    Katere letalske družbe odpovedujejo letalske povezave z letališčem Jožeta Pučnika?
    Število letov med Ljubljano in Istanbulom bo turški letalski prevoznik s junija s predvidenih 77 zmanjšal na 68. FOTO:  Denis Balibouse Reuters
    I. R,, STA
    27. 4. 2026 | 18:09
    27. 4. 2026 | 18:14
    2:19
    A+A-

    Število letov med Ljubljano in Istanbulom bo turški letalski prevoznik Turkish Airlines junija s predvidenih 77 zmanjšal na 68, tako da bo število letov skupaj toliko kot junija lani, poroča spletni portal ExYu Aviation. V preostalih mesecih poletne sezone spremembe za zdaj niso predvidene.

    Turški prevoznik je sicer za poletni vozni red - ta je začel veljati zadnji konec tedna v marcu in bo veljal do zadnjega vikenda v oktobru - napovedal povečanje števila letov med Istanbulom in letališčem Jožeta Pučnika.

    Vendar pa je pred dnevi objavil spremembe načrtovanih letov v prestolnice na območju nekdanje Jugoslavije. Nekoliko večje spremembe, ki zadevajo več mesecev poletne sezone, so predvidene pri povezavah z Zagrebom in Sarajevom, podobno kot v primeru Ljubljane pa je zmanjšanje zgolj v enem mesecu predvideno pri letih v Prištino, v primeru kosovske prestolnice bo to julija.

    Posledice zaostrovanja na Bližnjem vzhodu

    Gre za novo spremembo v poletnem voznem redu na Brniku, ki je posledica vojne na Bližnjem vzhodu oziroma posledične podražitve goriv, tudi letalskega. Tako je FlyDubai že marca začasno prenehal leteti na Brnik, pred dnevi pa je to začasno prekinitev podaljšal do 20. maja. Lufthansa pa je v okviru širšega črtanja letov zaradi varčevanja z gorivom najmanj do konca maja odpovedala vse lete med Ljubljano in Münchnom.

    Morebitne dodatne spremembe bodo odvisne od trajanja vojne oziroma geopolitične nestabilnosti v bližnjevzhodni regiji in razsežnosti posledičnih učinkov na trgu goriv oziroma energentov. Je pa minuli teden za bolj pozitivno novico poskrbel britanski Easyjet. Ta je napovedal, da bo v zimski sezoni obstoječim trem povezavam iz Ljubljane - na londonski Gatwick, v Manchester in škotski Edinburgh - dodal še lete na letališče Luton.

