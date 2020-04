FOTO:Ugibanja, ali bo seja sveta NIJZ namenjena razrešitvi Eržena

KLJUČNI POUDARKI

9.10 Nekateri župani uvajajo dodatne prepovedi

8.40 Poostren nadzor se je že začel

8.37 Izjava za oprostitev plačila prispevkov na voljo 14. aprila

8.25 Čemu krizni seznam zdravil?

7.29 Trump le uveljavil zakon o vojni proizvodnji za zaščitne maske

7.28 Ministrstvo osnovne šole pozvalo k preverjanju znanja, a naj še ne ocenjujejo

7.27 Mali avtobusni prevozniki ocenjujejo, da bo za izlete izgubljeno celo leto 2020

7.27 Generalna skupščina ZN poziva k mednarodnemu sodelovanju proti pandemiji

7.23 Od danes do nedelje poostren nadzor policije

7.20 Danes seja sveta NIJZ

7.00 Varuh poziva vlado, naj v romskih naseljih vendarle ukrepa

6.00 Po svetu potrdili več kot milijon okužb z novim koronavirusom

6.00 Sprejemljivo je sprehajanje psa, človeka pa ne

Premier pozval poslance k podpori sprememb referendumske zakonodaje

6.00 V sredo do 24. ure 56 novih okužb, umrla še ena oseba

00.30 Odslej so lahko odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne

Vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in prepovedi gibanja zunaj občin je županom dal veliko moč. Prav oni lahko glede na posebnosti občine določajo podrobnosti. Polzelski župan Jože Kužnik je tako z odredbo prepovedal zbiranje tudi na zasebnih površinah. Večina občanov ga podpira, le redki so opozorili, da to ni zakonito. Š. K.Policija bo od danes do nedelje poostreno nadzorala gibanje in zbiranje ljudi in morebitne kršitve odloka o omejitvah le-tega. Tako so tudi pomurski policisti že od jutra na več točkah začeli preverjati, ali se vsi vozniki držijo omejitev na gibanje znotraj meja občine svojega stalnega bivališča oziroma ali so te meje prestopali upravičeno.Doslej večjega števila kršitev niso ugotovili, uradna statistika pa bo znana po končani akciji. Že pred akcijo pa so v času veljave odloka o prepovedi zbiranja na javnih krajih dobili že nekaj prijav in tudi posredovali. J. B. P.Samozaposleni bodo morali za koriščenje nekaterih ukrepov – denimo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka – nujno uporabljati eDavke , so sporočili iz Finančne uprave RS. Uporaba je mogoča prek spleta ali mobilnega telefona, pravijo.Izjavo za oprostitev plačila prispevkov in za pridobitev temeljnega dohodka bodo pripravili do 14. aprila, zato samozaposlene pozivajo, da do takrat poskrbijo za vstop v eDavke. Izjavo bo namreč mogoče oddati le prek eDavkov. Četudi so morda doslej imeli pooblaščenca za urejanje zadev s Finančno upravo RS, vsem svetujejo, da se registrirajo v eDavke tudi osebno, bodisi z digitalnim potrdilom bodisi le z davčno številko in geslom.Da ljudje ne bi kopičili zdravil doma in bi bila v lekarnah na voljo vsem, je vlada pred kratkim sprejela odredbo o omejenem izdajanju zdravil: na recept le za mesec dni, brez recepta le eno škatlico.Novost pa so priprave agencije za zdravila, ki je na zdravnike naslovila prošnjo, da ji pomagajo sestaviti seznam nujnih zdravil, brez katerih ni mogoče zagotavljati osnovnega zdravstvenega varstva. Današnja dostopnost do zdravil bi se tako poslabšala.Predsednik ZDAje v četrtek uveljavil zakon o vojni proizvodnji in ameriškemu ministrstvu za domovinsko varnost naložil, da podjetju 3M pomaga povečati proizvodnjo zaščitnih mask N95. Sporočil je tudi, da je bil njegov drugi test za okužbo z novim koronavirusom negativen. V ZDA imajo najmanj 245.000 primerov okužb. 5911 ljudi je umrlo. Trump tudi razmišlja, da bi Američanom odredil nošnjo zaščitnih mask zunaj doma. STAMinistrstvo za izobraževanje je v četrtek osnovnim šolam poslalo okrožnico, katere del je dokument s priporočili za preverjanje in ocenjevanje znanja med izobraževanjem na daljavo. V dokumentu je ministrstvo osnovne šole pozvalo, naj v aprilu že preverjajo znanje učencev, a naj ga v tem mesecu še ne ocenjujejo.Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja je pripravil Zavod RS za šolstvo. V dokumentu je zapisano, da za izobraževanje na daljavo ni sprejemljiv urnik, po katerem poteka klasični pouk, zato naj se učitelji pri preverjanju znanja osredotočijo le na temeljne cilje učnega načrta in standarde znanja. Pri tem naj uporabijo metode in oblike, ki bi jih lahko pozneje uporabili za morebitno ocenjevanje. STAOb popolni ustavitvi javnega potniškega prometa, tako na tirih kot na cestah, je večina avtobusov ostala v garažah, vozniki pa so doma in čakajo na delo. V obeh največjih avtobusnih prevozniških podjetjih – v skupini Arriva Slovenija in v družbi Nomago – so pojasnili, da delajo le tiste službe, ki so nujne za delovanje podjetij.V Nomagu pravijo, da je za napovedi glede poslovanja še prezgodaj, saj bo to odvisno predvsem od tega, kako dolgo bodo trajali izredni ukrepi. Po drugi strani pa mali avtobusni prevozniki ocenjujejo, da se sezona avtobusnih prevozov ne bo začela po koncu epidemije, ampak šele prihodnje leto.Generalna skupščina Združenih narodov je v četrtek soglasno sprejela resolucijo, v kateri ugotavlja, da posledice pandemije novega koronavirusa nimajo primerjave, in poziva k mednarodnemu sodelovanju v boju proti pandemiji. Ruskega predloga resolucije proti enostranskim sankcijam v času pandemije niso potrdili.V času pandemije novega koronavirusa veljajo nova pravila potrjevanja resolucij, ki pravijo, da lahko resolucije potrdijo le soglasno. Če kakšna država vloži ugovor na predlog, je resolucija poražena. Ruski predlog je dobil ugovor ZDA, EU, Velike Britanije in Ukrajine.Resolucijo o globalni solidarnosti v boju proti novemu koronavirusu so predlagale Gana, Indonezija, Liechtenstein, Norveška, Singapur in Švica. Resolucija priznava velike motnje, ki jo virus prinaša družbam in ekonomijam, škodo globalni trgovini in potovanjem ter uničujoče posledice za denarnice običajnih ljudi. STAPolicisti bodo od danes do nedelje poostreno preverjali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah. Med drugim bodo nadzirali dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer bi se lahko zadrževalo večje število ljudi, ki ne upoštevajo odloka za zajezitev širjenja epidemije.Kmalu po nastopu nove vlade se je od vodstvenega položaja NIJZ poslovila direktorica, ki je bila imenovana za direktorico direktorata na ministrstvu za zdravje. Na čelo NIJZ se je kot vršilec dolžnosti vrnil prejšnji direktor. Ta je, po zaostritvi vladnih ukrepov za zajezitev epidemije, to zaostritev ocenil kot nepotrebno, s strokovnega vidika take poteze ne more zagovarjati.Po njegovih besedah vlada pri presojanju najnovejših ukrepov inštituta ni prosila za mnenje. Neprimerno se mu zdi tudi navodilo o razkuževanju hodnikov in stopnišč v večstanovanjskih stavbah. Zato so se v javnosti sprožila ugibanja, ali današnja seja sveta zavoda ni morda namenjena tudi razrešitvi Eržena. STAVaruh človekovih pravic opozarja, da bolezen ne ogroža vseh enako in da se družbene izključenosti ranljivih skupin zrcalijo tudi na področju javnega zdravja. Posamezniki in skupine, ki so izključeni iz zdravstvenega varstva, so podvrženi zdravstvenim tveganjem in so tako tudi najranljivejši v primeru virusne epidemije. V to skupino sodi tudi številna romska skupnost.Več v prispevku: Brez vode ni prave higiene rok Uradni podatki oblasti, zbrani včeraj do 21. ure po srednjeevropskem času, po izračunih francoske tiskovne agencije AFP kažejo, da so po svetu potrdili že več kot milijon okužb z novim koronavirusom. Umrlo je že 51.718 ljudi. Okužbe so zaznali v 188 državah in teritorijih. STAZa ohranjanje zdravja se že več let priporoča zdrav življenjski slog, ki predvideva tudi redno gibanje, če je mogoče na svežem zraku. A v času, ko je ohranjanje zdravega imunskega sistema zelo pomembno, nekateri športnike obravnavajo že skoraj kot kriminalce. Takšno dojemanje še krepijo izjave politikov, ki izolacijo omejujejo zgolj na čepenje med štirimi stenami, in histerični prispevki nekaterih medijev, ki v iskanju dramatičnih novic demonizirajo že vsako gibanje ljudi na prostem.Ob sprejemanju prvega protikoronskega zakonodajnega paketa je predsednik vladeposlance pozval k spremembi zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter poslovnika državnega zbora tako, da bi imeli možnost zagotoviti delo parlamentarnih odborov in sej državnega zbora na daljavo.Kot je bilo razbrati iz njegovih besed, je na mizi tudi možnost razglasitve izrednega stanja – o tem je vlada že razpravljala, a se za to ni odločila –, saj naj bi se po besedah Janše lahko brez sprememb sicer znašli v vakuumu, če se državni zbor ne bi mogel sestati, vlada pa pred tem še ne bi predlagala razglasitve izrednega stanja.Vlada je včeraj dopoldne posredovala najnovejše evidentirane podatke o stanju okužb ib covida-19 v Soveniji do izteka srede. Sporočila je, da so dotlej potrdili 56 novih okužb s koronavirusom, skupno število okuženih je bilo 897. Umrla je še ena oseba, skupno število umrlih je bilo 16. Hospitaliziranih je bilo 112 oseb, od tega na intenzivni negi 29, iz bolnišnice pa so odpustili štiri ljudi.Od danes so lahko poleg prodajaln z živili, bencinskih servisov, lekarn in nekaterih drugih prodajaln odprte tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne. Dovoljena so tudi gradbena dela, pri katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.Vlada je včeraj med izjeme, za katere ne velja začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, uvrstila tudi vrtnarije, drevesnice in cvetličarne, ker imajo v tem času veliko pridelkov (npr. sadike zelenjave, sadja, okrasnega cvetja), ki so vezane na sezonsko prodajo in je bilo v vzgojo teh rastlin vloženega veliko sredstev in dela, kar bi lahko zaradi neprodaje propadlo. STA