FOTO:Policija bo tudi danes poostreno spremljala omejitev gibanja

8.42 Dunaj priskočil s finančno pomočjo podjetjem

8.38 V svetu že več kot 60.000 smrtnih žrtev covida-19

REUTERS Ameriški predsednik Donald Trump svari pred »zelo grozljivim« številom smrti v prihodnjih dneh. FOTO: Reuters

7.58 Pandemija bo verjetno odpihnila tudi svetovno prvenstvo v formuli 1

AFP Bernie Ecclestone za odpoved svetovnega prvenstva v formuli 1. FOTO: Afp

7.35 Cvetna nedelja brez množičnega blagoslova

Sveto mašo bo danes daroval Alojzij Cvikl, mariborski nadškof. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

7.26 V Veliki Britaniji za posledicami koronavirusa umrlo 4300 ljudi

Britanska kraljica Elizabeta ll bo drevi nagovorila prebivalce Velike Britanije. FOTO: Reuters

7.16 Slovenci povečini spoštujejo vladin odlok

Dunaj si v času epidemije koronavirusa prizadeva za ohranitev delovnih mest v podjetjih. Da bi njihovim zaposlenim lahko omogočili delo od doma, jim mesto za nakup strojne in programske opreme ter za omrežno infrastrukturo namenja deset milijonov evrov iz mestnega proračuna, so ta teden sporočili s predstavništva avstrijske prestolnice v Ljubljani.Kot so navedli, svetovna kriza zaradi koronavirusa pred velik izziv postavlja tudi dunajska podjetja. Mesto se na aktualne razmere odziva z različnimi ukrepi. V avstrijski prestolnici je trenutno več kot 60.000 mikro, malih in srednjih podjetij, ki so zdaj močno odvisna od zunanje pomoči.Število smrtnih žrtev covida-19 v svetu je v soboto preseglo 65.000, od tega jih je več kot 45.000 v Evropi. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je doslej za novo boleznijo zbolelo skupaj več kot 1,1 milijona ljudi.Najhuje je trenutno v Evropi, a tudi v ZDA se razmere drastično slabšajo. Predsednik ZDAje državljane v soboto tako posvaril pred »zelo grozljivim« številom smrti v prihodnjih dneh.Število umrlih v Evropi je v soboto preseglo 45.000, okoli 85 odstotkov umrlih je v Italiji, Španiji, Franciji in Veliki Britaniji, je izračunala AFP iz dosegljivih podatkov uradnih virov.Skupaj je bilo do sobote v Evropi okuženih 627.203 ljudi, umrlo jih je 46.033. Število potrjenih okužb z novim koronavirusom je medtem v ZDA v soboto preseglo 300.000, doslej pa je za covidom-19 tam umrlo 8162 bolnikov.Podatki ameriške univerze John Hopkins so še višji od tistih, ki jih je objavila AFP. Po njihovem izračunu se je število umrlih po svetu povzpelo že na okoli 65.000 , okuženih pa je okoli 1,2 milijona.Nekdanji šef formule 1meni, da bi bilo treba to sezono svetovnega prvenstva v formuli 1 zaradi pandemije novega koronavirusa enostavno odpovedati. Devetinosemdesetletnik je v pogovoru za britanski BBC dejal, da bi morali SP nadaljevati prihodnje leto.Zaradi pandemije novega koronavirusa je bila sredi marca odpovedana velika nagrada Avstralije, naslednjih šest dirk pa je prestavljenih.»Morali bi enostavno zaustaviti prvenstvo v tem letu in na novo kreniti v sezono 2021, saj ne vidim načina, kako bi lahko organizirali dovolj veliko število dirk,« je dejal Ecclestone za radio BBC.Kristjani danes obeležujejo cvetno nedeljo, s katero začenjajo neposredne priprave na veliko noč, ki bo čez teden dni. Tradicionalno na ta dan po cerkvah potekajo blagoslovi zelenja, česar pa letos zaradi epidemije koronavirusa ne bo. Vsi velikonočni obredi bodo letos potekali brez fizične navzočnosti vernikov.Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Zato verniki na ta dan k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga spletejo v butare.Slovenski škofje bodo bogoslužje cvetne nedelje obhajali v svojih stolnicah, brez navzočnosti vernikov. Ti bodo lahko mašo spremljali ob 10. uri na 2. programu TV Slovenija. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolitBritanska kraljica. bo drevi nagovorila prebivalce Velike Britanije in držav Commonwealtha glede pandemije novega koronavirusa. To bo njen četrti izredni nagovor v 68 letih na britanskem prestolu. Objavili ga bodo zvečer na radiu in televiziji.V Veliki Britaniji je do zdaj za boleznijo covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, umrlo več kot 4300 ljudi, potrdili so več kot 41.000 primerov okužbe.Zaradi okužbe s koronavirusom je v samoizolaciji tudi premier, a so simptomi bolezni blagi. Na Otoku so v prizadevanjih za zajezitev širjenja virusa 23. marca razglasili tritedensko karanteno.Policisti bodo posebno pozornost ob lepi vremenski napovedi namenili tudi dostopom do priljubljenih turističnih točk. So pa ljudje omejitve očitno vzeli resno, saj v soboto policija večjega števila kršitev ni zaznala.Da so bile slovenske ceste v soboto manj polne kot minuli konec tedna in da policija večjega števila kršitev ni zaznala, je na sobotni popoldanski novinarski konferenci dejal vladni govorecKacin je sicer v petek napovedal, da bodo med drugim za ta konec tedna z južne meje na nekatere ključne točke v notranjosti države premestili tudi del policistov. A se to še ni zgodilo. Kot je v soboto pojasnil v. d. generalnega direktorja policijeob obisku kontrolne točke na mejnem prehodu Fernetiči, trenutno razmere obvladujejo. Pričakuje pa, da se bo z razvojem pandemije in razmer na državni meji situacija spremenila.