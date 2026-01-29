  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Policija doslej prejela 230 prijav izročitve nezakonitega orožja

    Vse, ki posedujejo tovrstno orožje in razmišljajo o predaji, je pozvala, da to storijo do sobote, 31. januarja.
    Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Fotografija je simbolična. FOTO: PU Koper
    Galerija
    Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Fotografija je simbolična. FOTO: PU Koper
    STA
    29. 1. 2026 | 13:54
    29. 1. 2026 | 14:05
    2:18
    A+A-

    Policisti so od začetka veljave dopolnitve zakona o orožju, ki omogoča predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, do srede našteli 230 prijav izročitve, je po seji vlade dejala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle

    image_alt
    Pozor! Prevaranti kradejo viber račune

    Imetniki nezakonitega orožja ali streliva so policiji v tem času predali 128 pištol, šest plinskih pištol, 51 pušk, 18.676 nabojev, 70 bomb oziroma min, eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov vžigalne vrvice in manjše količine delov hladnega orožja. Po besedah Heferlejeve so policisti v četrtek prejeli 27 novih prijav izročitve orožja. »Glede na število izročenega orožja lahko rečemo, da je bila ta zakonska možnost dobro sprejeta,« je dejala.

    Po njenih besedah je bil dosežen cilj novele, in sicer zagotoviti višjo stopnjo varnosti v Sloveniji oz. v največji možni meri zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, in posledično tudi zagotoviti kakovostnejše življenje za vse prebivalce. »Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena izmed najvarnejših držav na svetu. Ščitimo žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več in orožje umikamo z ulic,« je dejala.

    image_alt
    Kriminalisti zasegli več pušk, dve bombi in skoraj 300 nabojev

    Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku in mu o tem izda potrdilo.

    »Pri tem bi želela opozoriti, naj posamezniki tega orožja oziroma streliva ne nosijo sami na policijsko postajo, ampak pokličejo policijo, ki ga bo prevzela pri imetniku,« je pozvala Tina Heferle.

    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
    Meje verske svobode

    Katoliški cerkvi bi zaprli vrata politike, vlada zavita v molk

    Ker je Katoliška cerkev sestavni del tuje države, bi jo predlagatelji zakonskih sprememb radi izločili iz slovenske politike.
    Novica Mihajlović 28. 1. 2026 | 16:25
    Od srede do srede

    Markeš: Logar je dogovorjen Janšev projekt

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš razpravljata o padanju parametrov civilizacije in odkrivata Logarjev pravi obraz.
    28. 1. 2026 | 18:00
    Alpsko smučanje

    Norveški zvezdnik po podvigu v solzah ošvrknil avstrijske prireditelje

    Na znamenitem nočnem slalomu za svetovni pokal v Schladmingu je Henrik Kristoffersen nadvse čustveno proslavil zmago pred več kot 40.000 gledalci.
    Miha Šimnovec 28. 1. 2026 | 22:23
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
