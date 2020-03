Policija in redarji poročajo: Slovenci vedno bolj disciplinirani  

Izrekanje glob ni glavni cilj

Najprej opozorilo, potem ponovno nameščanje trakov. FOTO: MOL

V Ljubljani 15 opozoril na dan

Ograjeno igrišče v Parku slovenske reformacije v Ljubljani. FOTO: MOL

Igriščem se je najteže upreti

Podobe, kakršne so nas spravljale v smeh, ko smo gledali italijanske župane, kako so gostobesedno in glasno pozivali ljudi, naj se vendarle začnejo obnašati odgovorno, v slovenskih mestih ni zaslediti. Z mestnih občin poročajo, da se ljudje večinoma držijo pravil odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah . Če pa jih že zalotijo, da se zbirajo, se po opozorilu v glavnem takoj razidejo. Do zdaj so na zdravstvenem inšpektoratu prejeli nekaj več kot 90 prekrškovnih predlogov.Redarji, ki te dni izvajajo nadzor po ulicah, trgih in igriščih ter območjih za pešce, pooblastil glede kršitev odloka sicer nimajo, delujejo pa preventivno in proaktivno. Policija je tista, ki izvaja nadzor in ugotavlja prekrške, predloge nato preda v obravnavo zdravstvenemu inšpektoratu. Te globe znašajo od 43 do 417 evrov.»Na policiji ocenjujemo, da se ljudje zavedajo nevarnosti in praviloma odgovorno upoštevajo navodila pristojnih organov, ki jih lahko z eno gesto povzamemo z 'ostani doma',« je sporočila vodja njihovega sektorja za odnose z javnostjo. Izrekanje glob in preostalih sankcij v tem trenutku, kot pravi, ni niti prednostna niti cilj policije.»Glavni cilj tako policije kot tudi drugih organov je zagotavljanje, da prebivalstvo spoštuje navodila, ki jih policija izvaja v skladu z načelom sorazmernosti.« Le izjemoma morajo policisti svoje opozarjanje podkrepiti z izrekom globe zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru, ki znaša od 333 do 625 evrov.V tem času so sicer prejeli tudi okoli 300 prijav zaradi domnevnega kršenja odloka, največ v prvih treh dneh od njegove uveljavitve (20. marec).Podobno ugotavljajo na mestnih občinah. Kot so poudarili v Ljubljani, mestni redarji ljudi, ki kršijo predvsem prepoved zadrževanja na javnih površinah, na to opozorijo. To se zgodi v povprečju 15-krat na dan.Prizorišče ponavadi zapustijo brez posebnih komentarjev, zato ni treba posegati po represivnih ukrepih zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru. Redarji ob tem na igriščih pogosto opazijo potrgane varnostne trakove. »To priložnost želimo izkoristiti tudi za opozorilo občanom, naj ne uničujejo ograj ter odstranjujejo trakov, ki preprečujejo uporabo igrišč in igral, saj gre v prvi vrsti za njihovo zdravje, okužbo pa lahko prenesejo tudi naprej. Dokazano je namreč, da se koronavirus prenaša po gladkih kovinskih in plastičnih površinah, kakršne so na igriščih ter igralih,« je zapisalaiz mestne službe za odnose z javnostjo.Zlasti v zadnjih dneh so občani vse bolj disciplinirani. »Želimo si, da še naprej ostane tako ter da vestnost pri spoštovanju ukrepov ne bi pojenjala. Na podlagi lastnih opažanj pa predlagamo, da še posebno skrb posvetijo vzdrževanju potrebne razdalje pri čakanju na različne vrste storitev.«Mariborski redarji in medobčinski inšpektorji so v slabem tednu opravili skoraj 590 nadzorov in ugotovili 51 kršitev pravil, 44 na območju Mestne občine Maribor . Večinoma so se ljudje zbirali v večjih skupinah na rekreacijskih površinah in igriščih, opažali so tudi uporabo igral. Vse kršitelje so opozorili, jim odredili spoštovanje pravil, brez izjeme so odredbe nemudoma upoštevali, zato ni bilo potrebe po prekrškovnem postopku. Kljub vsemu na mariborski občini opažajo, da peščica ljudi pravila še vedno zavestno krši.Do sredine tega tedna so medobčinski inšpektorji opravili tudi skoraj 170 nadzorov trgovin, pekarn, lekarn, mesnic ... »Največ kršitev so zaznali v prvih dneh, predvsem glede označevanja razdalj pred blagajnami, označb na vhodih v trgovine, uporabe zaščitnih sredstev pri zaposlenih ter uporabe zaščitnih sredstev za obiskovalce. Vse pomanjkljivosti so lastniki oziroma uporabniki trgovin ob opozorilu takoj odpravili,« je sporočilapredstavnica za odnose z javnostjo pri Mestni občini Maribor.V prvih dneh nadzora so inšpektorji opažali tudi, da kupci niso uporabljali zaščitnih rokavic pri nakupu sadja, zelenjave, kruha ter da niso dosledno upoštevali varnostnih razdalj pri blagajnah in pred trgovinami. »V zadnjih dneh pa se vse bolj držijo sprejetih priporočil, v trgovinah večjih nepravilnosti ni najti. Največje težave zdaj predstavlja dobava zaščitnih sredstev.«