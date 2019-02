Policija iz svojih vrst začasno umaknila kriminalista, osumljenega korupcije

»V policiji obsojamo vsakršno ravnanje policistov in kriminalistov, ki pomenijo znake kaznivih dejanj. Takšna dejanja so za zaposlene v policiji nesprejemljiva, tako v skladu z zakonodajo kot tudi s kodeksom policijske etike.«

Tatjana Bobnar, generalna direktorica policije, je že uvedla strokovni nadzor. FOTO: Igor Mali/Delo

Kazenski zakonik ne opredeljuje kaznivega dejanja korupcije, vsebuje pa osem dejanj, ki jih policija določa kot korupcijska: kršitev proste odločitve volivcev, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril, jemanje in dajanje podkupnine, sprejemanje koristi in dajanje daril za nezakonito posredovanje.



Z izjemo prvih dveh se večina kaznuje z zaporno kaznijo od šestih mesecev do šestih let in denarno kaznijo.

Ljubljana – V začetku oktobra so možje v modrem potrdili informacijo, da je kriminalistosumljen izvrševanja kaznivega dejanja korupcije. Tovrstna kazniva dejanja preganjajo po uradni dolžnosti, zato so o tem nemudoma obvestili posebni oddelek(SDT), ki je prevzel preiskavo, so sporočili z uprave.Tožilstvu so pomagali pri operativnih ukrepih ter prijeli več oseb, tudi omenjenega osumljenca. Ker je huje prekršil pogodbo o zaposlitvi, so ga odstranili z dela in uvedli delovnopravni postopek. Sočasno so začeli premeščati vodje dveh enot ljubljanske policijske uprave in, ki delujeta na področju korupcije.Generalna direktorica policijeje odredila strokovni nadzor na področju pridobivanja in vrednotenja informacij, saj želi, da se odkrijejo in odpravijo morebitne organizacijske in sistemske napake pri kriminalističnem delu. Na tem področju so že v preteklosti zaznali potrebe po spremembah, zato sta tako policija kot tudiže opravila številne nadzore.Spremenili so, denimo, interno navodilo, ki določa pristojnosti nadzornikov kriminalističnega dela, je zapisala, predstavnica za odnose z javnostjo z ljubljanske policijske uprave.