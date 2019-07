FOTO:Policija je močno poostrila nadzor v Posočju

2056

novih motociklov so lani registrirali v Sloveniji, kar je 9,5 odstotka več kot leta 2017

Žal severnoprimorska regija letos poleg savinjske izstopa po negativnih trendih hujših posledic prometnih nesreč. Stanje ni dobro. Znotraj naše policijske uprave najslabše kaže zgornjemu Posočju. Prometna varnost ni zadovoljiva.



1418

novih motociklov so registrirali v prvem polletju letos

Upamo, da se bodo naložbe v tukajšnjo državno cestno infrastrukturo nadaljevale. V zadnjih letih intenzivno potekajo na keltiki, drugi korak pa je nujna posodobitev ceste po Soški dolini z Bovškega proti Novi Gorici.

Čeprav je že vso pomlad in poletje na severnoprimorskih cestah slišati sirene, opozorila niso dovolj, saj je nedeljska tragedija italijanskega sovoznika v Brdih že 11. smrtna žrtev prometnih nesreč na tem območju. V zgornjem Posočju je krvni davek v prvi polovici leta dvakrat večji v primerjavi z lanskim letom. Ukrepi so zato pričakovani: več preventive in – represije. Predvsem bodo pod drobnogledom motoristi.»Policija je takšno problematiko pravzaprav pričakovala,« je nerad priznal vodja uniformiranih policistov novogoriške policijske uprave: »Motoristična sezona se začne aprila. Sedanje stanje je zelo tragično. Konfiguracija cest na območju uprave, še posebno v zgornjem Posočju, je zelo zahtevna. Gre za ceste, na katerih se napak ne sme narediti. Ko pa se te zgodijo, so posledice hude.«Letošnja statistika nesreč je neizprosna. Od enajstih smrtno ponesrečenih jih je osem življenje izgubilo med Starim selom, Kobaridom, Bovcem in Trento. »Če k temu prištejemo še 34 hudo poškodovanih in 149 lažje, so številke resnično skrb vzbujajoče,« je naštel Govekar. Med temi so jo zaradi napačnega prehitevanja in prehitre vožnje najhuje skupili štirje motoristi (trije vozniki in sopotnica), enajst je bilo hudo poškodovanih. »Samo srečnim naključjem nekaterih nesreč se lahko zahvalimo, da ni več smrtnih žrtev. Prometna varnost ne za policijo ne za javnost ni zadovoljiva,« je poudaril policist.»Največji problem je hitrost,« ni odkrival tople vode bovški župan, ki je zgrožen, češ da obstaja celo aplikacija, kdo je določene odseke Posočja prevozil najhitreje. Kljub temu opaža, da preventivne table vendarle zaležejo, za večjo varnost pa bo treba uvesti še dodatne ukrepe.O njih so se včeraj dolgo pogovarjali župani treh tamkajšnjih občin, skupaj s policijo, agencijo za varnost v prometu in direkcijo za infrastrukturo. »Upam, da bomo takšne sestanke nadaljevali, da bomo učinkoviti in bomo na koncu res kaj spremenili,« je povedal kobariški župan, sicer tudi gorski reševalec.In kako bo to opazno na terenu? Ukrepi se že izvajajo. Poleg patrulj območnih postaj v Tolminu in Bovcu ter novogoriške prometne policijske postaje, policija zagotavlja tudi nadzor s specializirano enoto za nadzor cestnega prometa. »Veliko več je radarskih meritev in nadzora s civilnimi policijskimi avtomobili. Da bi bili do najobjestnejših voznikov najučinkovitejši,« navaja Govekar.Ob poostrenem nadzoru prometa je na zavitih posoških cestah do deset policistov, ki povprečno ugotovijo med 30 in 40 kršitev cestnoprometnih predpisov na dan: »Kolegi specializirane enote so precej učinkoviti.« Policisti bodo še posebno aktivni ob koncih tedna. Helikopterskemu nadzoru pa se bodo zaradi slabe učinkovitosti na strmem terenu ter morebitne nevarne gneče v zraku zaradi padalcev in zmajarjev najbrž odpovedali.Agencija za varnost v prometu bo prav tako okrepila aktivnosti. Le da bo namesto policistov na ceste postavila silhuete policistov in policijskih avtomobilov. V sosednjih državah pa bo pred prazniki in dopusti vzpostavila stik s tamkajšnjimi motoklubi ter jih opozorila na nevarnosti in tveganja na naših cestah. »Nadzor bo v prihodnjih mesecih še povečan, poiskali pa bomo nove načine tako merjenja hitrosti kot zniževanje povprečne hitrosti,« je napovedala vršilka dolžnosti direktorice agencijeSvoj delež bodo dodale tudi občine, ki želijo okrepiti redarsko službo skupne medobčinske uprave. »Tudi s pristojnostmi na cestah z merjenjem hitrosti. Ukrep morda ni najbolj popularen, a z njim lahko dosežemo več varnosti,« je dodal tolminski župan