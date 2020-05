Policija menda pred organizacijskimi spremembami

Ljubljana – Ko so februarja člani komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb s podpredsednikom Žanom Mahničem na čelu vkorakali v prostore Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), češ da bi preverili domnevno politično vmešavanje v postopke, je bilo kaj hitro jasno, da so v ozadju drugi interesi.



Kot se je že takrat šušljalo, niso bili zadovoljni z vodenjem tako imenovane elite slovenskih kriminalistov pod vodstvom Darka Muženiča. Nadzor komisije se je namreč časovno ujel z objavo, da NPU preiskuje tudi domnevno nezakonito financiranje političnih strank. Torej predvsem nakazil Slovenski demokratski stranki (SDS) iz tujine, kar naj bi bilo sporno.



Direktorju NPU so menda šteti dnevi, nanj pa se po nekaterih informacijah vršijo tudi pritiski, da bi sam odstopil. Še več, po naših podatkih aktualna oblast razmišlja celo širše, in sicer da bi ukinili oziroma povsem reorganizirali NPU. Alibi za to iščejo tudi na terenu, ko pri kriminalistih poizvedujejo o potrebnosti NPU oziroma njihovem pogledu o tej strukturi.



Nobena skrivnost namreč ni, da je nekaterim »klasičnim« kriminalistom NPU trn v peti, saj nanj gledajo kot na konkurenco (tudi zaradi višjega plačila kriminalistov NPU), ne pa kot na dodano vrednost pri pregonu najzahtevnejših oblik kriminalitete.



NPU med drugim namreč preiskuje tudi afero z zaščitnimi maskami ter ventilatorji in respiratorji.



Vendar NPU menda ni edini na udaru, saj se po naših podatkih resno razmišlja o širši reorganizaciji policije.



Muženiča je na mesto direktorja NPU imenovala generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, ki pa jo je vlada zamenjala že na prvi seji.