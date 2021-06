Policija na petkovem neprijavljenem shodu ugotovila štirinajst kršitev

Po podatkih policije se je alternativne državne proslave udeležilo devet tisoč ljudi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ob včerajšnjem prazniku dneva državnosti je poleg osrednje državne proslave, ki je bila na Trgu republike , potekala še alternativna državna proslava oziroma shod , ki se je začel okoli 19. ure na Prešernovem trgu, kjer se je po podatkih policije zbralo okoli devet tisoč oseb. Policija je varovala oba dogodka: osrednjo prireditev in pa neprijavljen shod.Slednji se je na Prešernovem trgu končal okoli 21. ure – kar je sovpadalo s pričetkom uradne proslave – po tem pa je okoli 200 oseb odšlo še v križišče Slovenske in Šubičeve, kjer so se razšli okoli 22. ure.Pri varovanju neprijavljenega shoda so policisti do sedaj ugotovili kršitev po Zakonu o javnih zbiranjih in vodijo prekrškovni postopek zoper organizatorja, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave. Med shodom na Prešernovem trgu so ugotovili štirinajst kršitev Zakona o javnem redu in miru. Trinajst od teh oseb, ki so kršile omenjeni zakon, je policija v času shoda pridržala, in sicer na podlagi 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije.Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo. V času in na območju prireditve na Trgu Republike policisti niso zaznali kršitev, so še zapisali v sporočilu za javnost.