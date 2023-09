V priporu 22 osumljencev, ki so zagrešili skupno 72 kaznivih dejanj

S PU Ljubljana so sporočili, da so na območju ljubljanske policijske uprave preiskali večje število kaznivih dejanj, proti več osumljencem je bil odrejen pripor, za zagotavljanje varnosti pa policija izvaja usmerjene poostrene nadzore in na varnostno obremenjena območja napotuje več policistov.

Več podrobnosti sta v izjavi za javnost predstavila Martin Rupnik, vodja sektorja kriminalistične policije, in Matjaž Kondardi, vodja oddelka za državno mejo in tujce v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana.

Šest vlomov v župnišče

Ljubljanski kriminalisti in policisti so v zadnjih treh mesecih preiskali več dejanj na območjih Kočevja, Ljubljane in Grosupljega. V tem obdobju so 22 storilcem odvzeli prostost, zaznali pa so 72 različnih kaznivih dejanj. Rupnik je omenil nekaj najbolj odmevnih dejanj, in sicer so na območju Grosupljega, Ivančne Gorice in Ribnice zaznali šest vlomov v župnišče; po prijetju osumljencev teh kaznivih dejanj ne zaznavajo več, je povedal. Na območju Viča so zaznali 12 velikih tatvin.

Največ kaznivih dejanj pa so po Rupnikovih besedah zaznali v središču Ljubljane: 11 tatvin, tri drzne tatvine, pet vlomov v gostinske lokale, tri oborožene rope trafik in deset primerov kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog.

Ob narejeni analizi varnosti v mestu so ugotovili 14-odstotno povečanje števila prekrškov v primerjavi z lanskim letom. Sicer so kljub povečani kriminaliteti na območju PU Ljubljana številke na ravni petletnega povprečja, torej splošnega povečanja ni, je dodal Rupnik.

»Na najbolj obremenjenih območjih smo od začetka julija do danes izvedli 500 različnih postopkov, zaznali smo več kot sto prekrškov v zvezi s prepovedanimi drogami.« Zaznali so tudi 50 kaznivih dejanj, izstopajo prepovedane droge. »Zavedamo se, da so droge nevarne za zdravje in da prepovedane droge predstavljajo nevarnost za javno varnost,« je dejal Rupnik.

Dodal je, da lahko največ naredimo sami: če smo žrtve, moramo kaznivo dejanje prijaviti, če smo priča kaznivemu dejanju, obvestimo policijo (na 113 ali na anonimno številko policije 080 1200) in pomagamo pri prepoznavi storilcev dejanj.

Dve tretjini storilcev je državljanov Slovenije

Dve tretjini storilcev kaznivih dejanj je državljanov Slovenije, je povedal Rupnik, preostalo tretjino sestavljajo državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Alžirije in Maroka. Deleži storilcev iz preostalih držav pa so zanemarljivi.

Matjaž Kondardi pa je pojasnil, da se na PU Ljubljana zavedajo varnostnega tveganja, ki ga predstavlja povečano število prosilcev za mednarodno zaščito. »V Ljubljani je azilni dom, ki ima dve izpostavi: na Kotnikovi in na območju Logatca. Ugotavljamo tudi več prosilcev za mednarodno zaščito na drugih javnih krajih, denimo na ljubljanskem glavnem avtobusnem postajališču.«

Na varnostno obremenjenih območjih zato izvajajo poostrene nadzore z večjim številom policistov in kriminalistov, tudi v civilu, poskušajo obvladovati kriminaliteto in prekrške s področja prepovedanih drog.

Kot sta pojasnila, je območje Metelkove varnostno obremenjeno območje, saj se tam zadržuje veliko število oseb in tam deluje več gostinskih lokalov. Tudi tam policija dela poostrene nadzore. Eno bolj obremenjenih območij je še Vič.