Policija o smrti otroka v Soči obveščala neprimerno

Ministrstvo za notranje zadeve je v skladu s pristojnostmi v primeru utopitve otroka v Sočic izvedlo t. i. posredni nadzor in od policije zahtevalo pojasnila in dokumentacijo . V nadzoru so ugotovili, da je bilo obveščanje s strani policije prepozno in neprimerno, so danes sporočili z ministrstva.Kot so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, je ministerzato izdal usmeritve in obvezna navodila policiji s poudarkom na nadgradnji strokovnega znanja policijskih vodij, ki v takšnih situacijah vodijo delo policistov na terenu. Poudarek je tudi na ustrezni umestitvi teh vsebin v programe usposabljanj in izobraževanja policistov, ter pripravi točnih navodil, kako ravnati v takih primerih.Desetletni deček je v Soči utonil konec julija, nesreči je botroval nenaden dvig vodostaja reke. Po tragičnem dogodku sta se z javnim pismom odzvala dečkova starša , ki ob nesreči nista bila prisotna. Kritična sta bila do ravnanj pristojnih, ki so ju o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Dolgo sta čakala tudi na slovo od pokojnega sina.Poleg ministrstva za notranje zadeve, ki je preverjalo ravnanje policije v tem primeru, poteka še inšpekcijski nadzor nad delom Centra za socialno delo (CSD) Severna Primorska, ki ga je odredil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izsledkov tega nadzora za zdaj še ni.