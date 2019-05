Policija opozarja pešce na možne nevarnosti na območju podora

Preberite še: Cesta pod prelazom Ljubelj ostaja zaprta, stroški sanacije milijon evrov

Podor na cesti Tržič-Ljubelj. FOTO: Tržič TV

Potem ko so v petek vzpostavili izmenični enosmerni promet na odseku ceste na Ljubelj, ki ga je 28. aprila zasul skalni podor, po navedbah Policijske uprave Kranj tam hodi razmeroma veliko pešcev, ki so sami ali s psi. Policisti opozarjajo, da je gibanje na tem območju lahko nevarno, ker območje še ni saniramo.Da je gibanje na območju podora lahko nevarno, so pešce v soboto opozarjali tudi tržiški policisti, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, kjer ugotavljajo, da je očitno fotografiranje na tem območju ravno toliko privlačno, da je osebna varnost bolj drugotnega pomena.Po podatkih direkcije za infrastrukturo so delavci na območju podora uredili 170 metrov nasipa in s pobočja odstranili labilne skalne bloke, se pa dela za sanacijo podora medtem nadaljujejo. Promet je s semaforji urejen izmenično enosmerno, hitrost pa je na odseku zmanjšana na 50 kilometrov na uro.Skalnati podor je regionalno cesto, ki velja za eno pomembnejših cestnih povezav med Slovenijo in Avstrijo, zasul na dolžini približno 100 metrov, zaradi nevarnosti dodatnega zdrsa materiala pa je bila cesta vse do minulega petka zaprta za ves promet.