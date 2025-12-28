Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je v javnem sporočilu opozoril na resno kadrovsko stisko policijskih enot po državi, ki da jo »nepravilno predstavljajo kot optimizacijo delovnih procesov«. Kot izpostavljajo, je nedavno ukinjanje nočne dežurne službe na Policijski postaji (PP) Slovenska Bistrica simptom širšega problema.

Sindikat navaja, da je leta 2012 vsaka policijska postaja imela organizirano dežurno službo z izkušenimi policisti, ki so dobro poznali teren. Danes je po podatkih SPS kadrovska situacija drugačna. Na primer, PP Slovenska Bistrica ima od 43 sistemiziranih policistov zasedenih le 26, od tega so nekateri zaradi upokojitev ali zdravstvenih omejitev operativno neaktivni.

V SPS opozarjajo, da je po vsej državi vsaj 15 policijskih enot, ki zaradi pomanjkanja kadra ne morejo več zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu.

Na območju Policijske uprave Maribor je že šest enot brez 24-urne dežurne službe, tri pa ne zmorejo zagotavljati 24-urne patruljne službe. Podobno je v Celju, kjer je osem enot brez dežurnih policistov in tri brez stalne patruljne službe. V Ljubljani osem enot nima 24-urne dežurne službe, pet pa ne zagotavlja stalnih patrulj, v Murski Soboti in Novi Gorici pa so razmere primerljive, so navedli.

To po njihovem mnenju ni optimizacija dela, temveč krčenje sistema na nujni minimum, ki ni v korist ne prebivalcem ne policistom. Večja območja pokrivanja in manj razpoložljivih patrulj namreč ne pomenijo hitrejšega odziva, ampak večjo izpostavljenost in slabše varnostne razmere.

Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne, prav tako da je ukrep namenjen izboljšanju učinkovitosti dela policije in krajšanju odzivnih časov. SPS opozarja, da so podobna »stabilna« območja v preteklosti kljub temu doživela nenadne varnostne incidente.

Analiza kadrovskega stanja med letoma 2012 in 2025 po navedbah sindikata kaže na znaten upad policistov v večjih upravah: Maribor – 242 manj, Celje – 151 manj, Novo mesto – 217 manj. Posledično številne enote niso sposobne zagotavljati 24-urne patruljne službe. »V številnih lokalnih okoljih posameznih policijskih postaj, kjer ne morejo več zagotavljati 24-urne patruljne službe vse dni v tednu, se je v primerjalnem obdobju število prebivalcev bistveno povečalo, s tem pa tudi stopnja kriminalitete,« so zapisali.

SPS opozarja, da se s povečevanjem obremenitve policisto zmanjšuje varnost lokalnih skupnosti. Po mnenju sindikata bi morali bolje izkoristiti obstoječi kader za delo na terenu in preiskave kaznivih dejanj, namesto da opravljajo naloge, ki jih je prej opravljal dežurni policist.

V sindikatu pozivajo MNZ in Vlado RS, naj se kadrovske težave rešijo, sicer se bo stanje še poslabšalo, kar lahko neposredno vpliva na varnost prebivalcev.

Predsednik SPS Igor Toplak je ob tem dodal: »Policijska postaja v vsakem kraju je simbol reda in miru. Ko ni več dežurnih policistov ali 24-urne patruljne službe, varnost ne bo večja, prej nasprotno.«

Sindikat poudarja, da zapiranje policijskih postaj ponoči in zmanjševanje prisotnosti policije ne sme biti razumljeno kot umik države iz lokalnih skupnosti, a hkrati opozarja, da se prav to dogaja v praksi.