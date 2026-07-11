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    Slovenija

    Policija po več kot 11 urah rešila talko iz supermarketa

    Po navedbah policije je moški blagajničarko zajel v petek nekaj po 22. uri v berlinskem supermarketu. Specialci so ga onesposobili z električnim paralizatorjem.
    Specialne enote nemške policije so vdrle v supermarket in onesposobile napadalca. Fotografija je simbolična. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    Galerija
    Specialne enote nemške policije so vdrle v supermarket in onesposobile napadalca. Fotografija je simbolična. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    STA
    11. 7. 2026 | 11:38
    1:43
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    Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli, poročajo nemški mediji.

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    Konec drame s talci v nemški banki, poškodovanih ni

    Po navedbah policije je moški žensko za talko zajel v petek nekaj po 22. uri v supermarketu v berlinski četrti Marienfelde. Policija je okoli trgovine sprožila obsežno akcijo, danes dopoldne pa je talko rešila. »Storilec je bil obvladan, talka pa rešena,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.

    Kot poroča časnik Bild, so specialne policijske enote skozi strešno okno vdrle v trgovino in obvladale osumljenca. Onesposobili so ga menda z električnim paralizatorjem.

    Eden od zaposlenih je novinarjem povedal, da je tik pred zaprtjem trgovine moški v trgovini izvlekel velik nož. Fotografija je simbolična. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Eden od zaposlenih je novinarjem povedal, da je tik pred zaprtjem trgovine moški v trgovini izvlekel velik nož. Fotografija je simbolična. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

    Eden od zaposlenih je novinarjem po poročanju dpa povedal, da je tik pred zaprtjem trgovine moški v trgovini izvlekel velik nož. Večini zaposlenih, ki so bili v trgovini, je uspelo pobegniti, ni pa to uspelo zaposleni na blagajni, ki jo je napadalec zajel za talko. Po njegovih besedah je bila »preprosto ob nepravem času na nepravem mestu«.

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    Delov poslovni center

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