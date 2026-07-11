Policija po več kot 11 urah rešila talko iz supermarketa

Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli, poročajo nemški mediji.

Po navedbah policije je moški žensko za talko zajel v petek nekaj po 22. uri v supermarketu v berlinski četrti Marienfelde. Policija je okoli trgovine sprožila obsežno akcijo, danes dopoldne pa je talko rešila. »Storilec je bil obvladan, talka pa rešena,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.

Kot poroča časnik Bild, so specialne policijske enote skozi strešno okno vdrle v trgovino in obvladale osumljenca. Onesposobili so ga menda z električnim paralizatorjem.

Eden od zaposlenih je novinarjem povedal, da je tik pred zaprtjem trgovine moški v trgovini izvlekel velik nož. Fotografija je simbolična. FOTO: Annegret Hilse/Reuters