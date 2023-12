Policija podala kazensko ovadbo zaradi neplačevanja javne službe STA

Policijska uprava Ljubljana je v primeru neplačevanja javne službe STA na ljubljansko tožilstvo podala kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Gre za pričakovano dopolnitev ovadbe, ki jo je Pravna mreža podala proti nekdanjemu direktorju vladnega urada za komuniciranje Urošu Urbaniji.

Kot so za STA danes pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so podali kazensko ovadbo po 257. členu kazenskega zakonika, ki za zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic predvideva zaporne kazni. Podrobnosti ne razkrivajo.

Urbanija je danes za portal N1 dejal, da z ovadbo še ni seznanjen. »Če policija po novem ovadbe podaja zato, ker smo upoštevali podpisane pogodbe in obstoječo zakonodajo, je pa situacija res čudna. Očitno pričakujejo, da bi moral delovati nezakonito,« je Urbanija navedel za portal.

A Pravna mreža za varstvo demokracije je maja 2021 kazensko ovadila Urbanijo na ljubljansko tožilstvo prav zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do STA. Kot so tedaj sporočili, mu med drugim očitajo, da je izrabil svoj položaj, prestopil meje uradnih pravic in ni opravil uradne dolžnosti. Ukom je namreč v nasprotju z zakonskimi določili ustavil financiranje javne službe STA za več kot 300 dni.

Urbanija pa je nato v začetku junija istega leta na isto tožilstvo vložil kazensko ovadbo proti predstavnici Pravne mreže za varstvo demokracije Katarini Bervar Sternad in tedanji odvetnici Nataši Pirc Musar, saj je odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle sodelovala pri ovadbi proti Urbaniji. Očita jima, da sta ga krivo ovadili.

Na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so za STA lani pojasnili, da je pristojna tožilka v zadevi, v kateri je pravna mreža ovadila Urbanijo, od sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana zahtevala dopolnitev kazenske ovadbe in jim za to postavila rok, ki pa se je odtlej večkrat podaljšal. Ta dopolnitev pa bo glede na vsebinsko povezanost pomembna tudi za sprejetje državnotožilske odločitve v drugi zadevi. Po prejemu končnih aktov policije bosta sprejeti ustrezni državnotožilski odločitvi, so za STA te dni pojasnili na tožilstvu.

Zadnji rok, ki ga je tožilstvo postavilo policiji za dopolnitev ovadbe, je bil 6. december, a tožilstvo na ta dan končnih aktov policije še ni prejelo. So pa danes na policiji torej pojasnili, da so kazensko ovadbo končali in jo poslali na tožilstvo.