  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Policija s poostrenim nadzorom hitrosti in varnostne razdalje na avtocestah

    Po podatkih policije so letos do sredine septembra zaradi neprilagojene hitrosti obravnavali 2534 prometnih nesreč, kar predstavlja skoraj petino vseh.
    Poostreni nadzor hitrosti in varnostne razdalje na slovenskih avtocestah. FOTO: Uroš Modlic/AMZS
    Galerija
    Poostreni nadzor hitrosti in varnostne razdalje na slovenskih avtocestah. FOTO: Uroš Modlic/AMZS
    STA
    18. 9. 2025 | 08:26
    18. 9. 2025 | 08:30
    A+A-

    Danes bodo policisti na slovenskih avtocestah in hitrih cestah izvajali okrepljen nadzor prometa. Osredotočili se bodo predvsem na preverjanje hitrosti in varnostne razdalje med vozili, saj so prav neprilagojena vožnja, objestnost in tvegano ravnanje najpogostejši vzroki prometnih nesreč, opozarjajo pri policiji.

    image_alt
    Porast najhujših nesreč motoristov: Vzroke vedno iščemo pri drugih, ne pri sebi

    Akcija poteka v okviru dnevov prometne varnosti, ki jih pod okriljem evropske mreže prometnih policij Roadpol organizirajo vzporedno z evropskim tednom mobilnosti. Policisti bodo razmere spremljali tudi z nadvozov, posebno pozornost pa namenili nevarnim oblikam vožnje – od prekoračitve hitrosti do vožnje na prekratki varnostni razdalji.

    Po podatkih policije so letos do sredine septembra zaradi neprilagojene hitrosti obravnavali 2534 prometnih nesreč, kar predstavlja skoraj petino vseh. V teh nesrečah je umrlo 29 ljudi, 272 je bilo huje, 1266 pa lažje poškodovanih.

    Današnji 18. september je razglašen za evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč. V vseh državah članicah Roadpola si bodo danes prizadevali, da bi dan minil brez smrtnih izidov na cestah.

    Kot poudarjajo na policiji, je cilj kampanje ozaveščanje, da lahko že manjše spremembe v vozniških navadah bistveno izboljšajo prometno varnost in rešijo življenja. »Želimo, da bi se to zavedanje pri voznikih obdržalo vse leto in da bi nekoč dosegli vizijo nič – torej da na naših cestah ne bi umrl niti en človek,« so zapisali v sporočilu.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Celjska bolnišnica

    Zaradi zamenjave pacientov ovadili medicinski sestri

    Tožilstvo je po preiskavi smrti pacienta spisalo obtožnico, v kateri očita nevestno delo.
    Mojca Marot 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijaprometSlovenijavarnostsmrtne žrtveprometna varnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Eksoplaneti

    6000 planetov, a noben tak kot Zemlja

    Pred 30 leti so odkrili prvi eksoplanet, do danes je številka narasla na 6000. A to je le drobec.
    18. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Wiesn

    Oktoberfest: Letos bo za liter piva treba odšteti skoraj 16 evrov

    Letos bodo cene piva spet rekordne. Cena za liter piva se bo gibala med 14,50 in 15,80 evra, dražje bodo tudi brezalkoholne pijače.
    18. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo