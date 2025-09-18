Policija s poostrenim nadzorom hitrosti in varnostne razdalje na avtocestah

Danes bodo policisti na slovenskih avtocestah in hitrih cestah izvajali okrepljen nadzor prometa. Osredotočili se bodo predvsem na preverjanje hitrosti in varnostne razdalje med vozili, saj so prav neprilagojena vožnja, objestnost in tvegano ravnanje najpogostejši vzroki prometnih nesreč, opozarjajo pri policiji.

Akcija poteka v okviru dnevov prometne varnosti, ki jih pod okriljem evropske mreže prometnih policij Roadpol organizirajo vzporedno z evropskim tednom mobilnosti. Policisti bodo razmere spremljali tudi z nadvozov, posebno pozornost pa namenili nevarnim oblikam vožnje – od prekoračitve hitrosti do vožnje na prekratki varnostni razdalji.

Po podatkih policije so letos do sredine septembra zaradi neprilagojene hitrosti obravnavali 2534 prometnih nesreč, kar predstavlja skoraj petino vseh. V teh nesrečah je umrlo 29 ljudi, 272 je bilo huje, 1266 pa lažje poškodovanih.

Današnji 18. september je razglašen za evropski dan brez smrtnih žrtev prometnih nesreč. V vseh državah članicah Roadpola si bodo danes prizadevali, da bi dan minil brez smrtnih izidov na cestah.

Kot poudarjajo na policiji, je cilj kampanje ozaveščanje, da lahko že manjše spremembe v vozniških navadah bistveno izboljšajo prometno varnost in rešijo življenja. »Želimo, da bi se to zavedanje pri voznikih obdržalo vse leto in da bi nekoč dosegli vizijo nič – torej da na naših cestah ne bi umrl niti en človek,« so zapisali v sporočilu.