Otrok streljal z airsoft pištolo

Po podatkih Policijske upravne enote Kranj (PU Kranj) so kranjski policisti v kraju Čirče včeraj obravnavali starejšega otroka, ki je na javnem kraju razkazoval in uporabljal orožje. Kot so sporočili na PU Kranj, je šlo za airsoft pištolo, s katero je obtoženi streljal proti gozdu. Med postopkom, ki je še v teku, so ugotovili, da ni bil nihče poškodovan.



So pa policisti pištolo zasegli in jo vrnili staršem. Prav tako so glavnega akterja zaradi kršenja Zakona o orožju kaznovali z globo 208,65 evra.



Zakon namreč pravi, da so »nošenje, razkazovanje ali uporaba različnih predmetov, ki ne spadajo v kategorijo orožja, na primer imitacija orožja, airsoft ali plašilno orožje, in se z njimi lahko povzroči vznemirjenje ali ogroženost, prepovedani«.