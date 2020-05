Policija pred protesti omejuje gibanje v okolici parlamenta

Policija bo drevi »zaradi zagotavljanja varnosti« omejila gibanje v okolici državnega zbora. Na družbenih omrežjih so že posnetki z ograjo zagrajenega Trga republike. Ob zaznanih pozivih na družbenih omrežjih k zbiranju vse opozarjajo tudi, da je to na javnih krajih z vladnim odlokom prepovedano. Za zvečer so namreč znova napovedani protesti.Na Policijski upravi Ljubljana vse morebitne udeležence večernega protesta pozivajo, naj upoštevajo navodila, ukaze in odredbe policistov in poskrbijo za lastno varnost. »Hkrati vas obveščamo, da bo območje videonadzorovano. Vse pozivamo, da otrok ne vodite seboj,« so navedli.V več slovenskih mestih je za danes zvečer znova napovedan protest na kolesih proti ukrepom vlade zaradi epidemije koronavirusa, ki ga pod geslom Ne boste nam vzeli naše svobode pripravljajo različne iniciative.Prejšnji petek je središče Ljubljane po podatkih policije zavzelo približno 3500 kolesarjev in pešcev, ki so z zvonjenjem izrazili nezadovoljstvo z ukrepi vlade v času epidemije covida-19. Zapeljali so se tudi mimo poslopja državnega zbora. Dogodek je potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v okolici za zagotovitev varnosti vsem udeležencem v cestnem prometu.Spontane oblike organiziranja civilne družbe, tudi v obliki kolesarskih in drugih uličnih protestov podpira tudi 118 podpisnikov Foruma za demokracijo, med katerimi so znana imena z različnih področij.»Če je ogrožena vladavina ljudstva, si jo mora izboriti nazaj,« so zapisali ob zaključku pisma, v katerem ugotavljajo, da se uresničujejo napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke.Izključevanje epidemiološke stroke, socialni kolaps in zmanjšana sredstva za kulturne delavce in medije, delovanje propagandističnih medijev z osebnimi kompromitacijami akademikov, intelektualcev, strokovnjakov in novinarjev, spodletele vladne depeše z blatenji na njihov račun, podrejanje struktur vojske in policije, ustavljanje financiranja projektov nevladnikov, so med drugim navedli med dejanji, ki po njihovem dokazujejo, da Slovenija s hitrimi koraki hiti v smeri držav, ki so na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.Podpisniki so pred tem svarili že v pismu iz sredine februarja, ki ga je tedaj podpisalo 150 ljudi, pozneje pa še 4000 državljanov. Tokrat so med podpisniki denimoinin nekdanji evropski poslanec, poslanec danes koalicijskega DesusaNa proteste se je odzvala tudi politika. V opozicijski Levici so izrazili podporo protestu in pri tem izpostavili različne očitke vladi, od kadrovanja v organih nadzora in pregona, medijih in zdravstvu do netransparentnosti nabave mask in izrinjanja nevladnih organizacij iz vseh postopkov, povezanih z varovanjem okolja.Medtem so iz SAB sporočili, da se vodstvo stranke in poslanci protestov ne bodo niti udeležili niti ne bodo pozivali k udeležbi, saj menijo, da je naloga politikov ta, da se problemi rešujejo z dialogom in v državnem zboru. Podobnega mnenja je tudi vodja LMŠ, ki je v četrtek sporočil, da se LMŠ protestov ne bo udeležila, se pa proti vladi bori znotraj državnega zbora.